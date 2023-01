Schreuder spreekt zich uit: ‘Ik dacht dat Ihattaren onze nieuwe Ziyech was’

Vrijdag, 20 januari 2023 om 19:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:18

Alfred Schreuder had bij zijn aanstelling als trainer van Ajax torenhoge verwachtingen van Mohamed Ihattaren. De Barnevelder, die sinds juli vorig jaar de scepter zwaait in Amsterdam, dacht met het jonge talent in de selectie goud in handen te hebben. Ajax heeft er volgens Schreuder alles aan gedaan om hem in Amsterdam te laten slagen. Toch moest de trainer met lede ogen aanzien hoe Ihattaren zijn eigen glazen ingooide en met stille trom uit de hoofdstad vertrok.

Op 30 januari 2022 werk bekend gemaakt dat de Amsterdammers Ihattaren op huurbasis overnamen van Juventus. Zo’n negen maanden later moest hij alweer vertrekken uit Amsterdam. De teller bleef zodoende steken op vier officiële minuten in Ajax 1. Op 17 april mocht hij invallen in de verloren bekerfinale tegen PSV (2-1). Schreuder had hem dus maar een paar maanden onder zijn hoede en had enorme verwachtingen van Ihattaren.

“In de voorbereiding dacht ik: hij wordt dit seizoen onze nieuwe Hakim Ziyech”, zo vertelt Schreuder in een exclusief interview met De Telegraaf dat zaterdag 21 januari verschijnt. Ondanks dat Ihattaren een goede seizoensvoorbereiding doormaakte, moest de Ajax-trainer Ihattaren voor het einde van de oefencampagne alweer uit de selectie verwijderen. “We hebben er bij Ajax alles aan gedaan om hem te laten slagen, maar het lukte ook ons niet om bij hem de knop om te zetten. Mo kon zich niet volledig focussen op het voetbal en het leven als een prof. Hij kwam niet opdagen op trainingen en dan houdt het een keer op. Ik ben bij hem thuis geweest en toen dacht ik hem te hebben. Helaas liep het anders.”

Schreuder vindt het ‘doodzonde’ en baalt dat het ‘project-Ihattaren’ is mislukt. “Daar ben ik best teleurgesteld over. Hopelijk valt het kwartje ooit eens, want hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen. Hij is gewoon een innemende jongen. Alleen is dat onvoldoende om te slagen in het topvoetbal”, weet de oefenmeester. Ihattaren kreeg inmiddels al te horen dat er ook bij Juventus geen plek meer voor hem is.