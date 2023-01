Perez hekelt ‘bedachte act’ van Kenneth Taylor na de 0-2: ‘Alsjeblieft zeg... ’

Kees Kwakman en Kenneth Perez zijn niet echt te spreken over het gedrag van Kenneth Taylor. De middenvelder, die de zieke Edson Álvarez verving bij Ajax, deed na zijn treffer tegen FC Den Bosch in de TOTO KNVB Beker zoals basketbalspelers in de NBA ook vaak doen. De analisten van ESPN zijn niet echt gediend van het gedrag van de scorende Ajax-middenvelder.

"Het schijnt een soort juichen te zijn uit een NBA-serie over basketbal", verduidelijkt presentator Jan Joost van Gangelen een en ander. "Dat zien we wel vaker, toch?", vult Kwakman gelijk aan. "Daarvoor liep hij toch naar die kant toe van Den Bosch toen ze met dingen begonnen te gooien. Dat kun je dan beter niet doen. Hij krijgt ook geel voor provoceren en daarna wordt die wedstrijd gestaakt. Dat hij dat dansje wil doen is prima, maar het is dan niet handig om naar die Den Bosch-supporters te wijzen." Taylor ontving geel van scheidsrechter Edwin de Graaf, die even later de wedstrijd korte tijd stil moest leggen vanwege aanhoudend wangedrag van het opgestookte thuispubliek.

Het juichen van Kenneth Taylor staat Kenneth Perez niet aan.

Perez vindt net als Kwakman dat zo'n manier van juichen niet echt past bij een dergelijke wedstrijd. "Misschien moet je aanvoelen wat voor soort wedstrijd het is en wat we aan het doen zijn in plaats van die opgevoerde actjes. Want eerst reageer je spontaan als je gescoord hebt, dan gaat er van alles door je heen. En dan moeten we ook nog even dit doen met Conceição en wacht even, ik doe ook nog even dit. Het is zo gekunsteld. Het is geen vrijbrief voor supporters om bier te gooien, maar alsjeblieft zeg... "

De kritische Perez is overigens wel te spreken over de progressie die Taylor maakt bij Ajax. "Het is een speler die onderweg wil zijn. Het is geen Klaassen, die daar een heel goed gevoel voor heeft. Hij moet ook van verder komen. Hij moest voor zijn gevoel meer in de controle spelen en misschien heeft hij nu wat meer vrijheid gekregen. Als je een vaste rol hebt gekregen, dan durf je misschien net iets meer aan je spel toe te voegen. Want de trainer kan wel zeggen van dit en dit. Maar als je twee keer in de zestien komt en je scoort een keer, dan zal geen trainer zeggen: 'wat hadden we nou afgesproken? Je zou niet in de zestien komen'. Je moet dat ook een beetje afdwingen en dat is hij nu misschien aan het doen", aldus Perez.