Schreuder verbaast spelersgroep Ajax: iedereen krijgt een appje, behalve Blind

Dinsdag, 27 december 2022 om 21:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:18

De verstandhouding tussen Daley Blind en trainer Alfred Schreuder heeft vlak voor het WK het vriespunt bereikt, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De krant schrijft over een ‘vertrouwensbreuk’ en weet dat de coach van Ajax alle internationals appte om hen succes te wensen, behalve Blind. In de spelersgroep zou daar met verbazing over gesproken zijn.

De relatie tussen Blind en Schreuder verkoelde vanaf de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-4), zo klinkt het. De thuisploeg kwam op slag van rust op 1-1 dankzij een treffer van Pelle Clement, waarna ‘een bom barstte’ in de kleedkamer van Ajax. Blind bleef achter in de kleedkamer en hij werd vervangen door Owen Wijndal. Een week later nam hij alsnog plaats op de bank tegen Rangers toen Wijndal inzetbaar bleek. Toen laatstgenoemde uitviel, gaf Schreuder de voorkeur aan de rechtsbenige Devyne Rensch, net als in de topper tegen PSV erna.

“Zo degradeerde Blind in een paar weken van eerste tot vierde linksback en vond een vertrouwensbreuk plaats”, zo schrijft het dagblad. “En als de spelers dat nog niet doorhadden, werd ze dat in Qatar wel duidelijk. Navraag bij internationals leert dat de Ajacieden een appje met succeswensen ontvingen van Schreuder. Op één speler na: Blind. Daar werd in de groep met verbazing naar gekeken.”

“De clubleiding ondernam de voorbije maanden ook weinig om de band tussen trainer en speler aan te halen. Voor Ajax kwam er nog iets anders bij kijken. Namelijk contractvoorwaarden waarmee Blind voor langere tijd een dure reserve kon worden. Dat deed de directie er ook toe besluiten over te gaan tot contractontbinding. Een deel van de groep reageerde verbaasd, ook over het gemak en het tempo waarmee één van de leiders de deur was gewezen. Binnen de selectie overheerst het gevoel dat Blind eruit is gewerkt door Ajax”, besluit het Algemeen Dagblad.