‘Interesse uit Engeland houdt stand: Ajax kan enorm cashen in januari’

Dinsdag, 27 december 2022 om 09:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:38

Chelsea is nog altijd van plan om Edson Álvarez los te weten bij Ajax, weet Ben Jacobs. Volgens de journalist van CBS Sports heeft eigenaar Todd Boehly de Mexicaan daar in september een toezegging over gedaan, en hij is van plan zich daaraan te houden. Ajax lijkt daardoor flink te kunnen gaan cashen komende transferwindow: afgelopen zomer wilde Chelsea nog vijftig miljoen euro betalen voor Álvarez.

The Blues meldden zich in de slotfase van de zomerse transferperiode in Amsterdam, waardoor Ajax zich volgens De Telegraaf 'overvallen' voelde. De club besloot Álvarez dan ook niet te laten gaan, omdat er nog te weinig tijd was om een vervanger te halen. Dat zette kwaad bloed bij de Mexicaan en om Ajax onder druk te zetten ging hij tijdelijk over tot werkweigering. De Amsterdammers gaven echter geen strobreed toe, waardoor Alvarez zich moest opmaken voor nog een seizoen in de hoofdstad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jacobs weet dat dat behouden kan blijven tot slechts één helft, daar Chelsea komende maand opnieuw een poging gaat wagen. De Engelse grootmacht is op zoek naar een stofzuiger op het middenveld, gezien het feit dat N'Golo Kanté langdurig uitgeschakeld is. Ook Jorginho, Denis Zakaria, Ruben Loftus-Cheek en Mateo Kovacic kunnen op de positie van de Fransman uit de voeten, maar met name laatstgenoemde twee gelden meer als box-to-box-middenvelders.

Het lijkt een drukke transferwinter te gaan worden voor Ajax. Alvaréz, Mohammed Kudus en Daley Blind hebben alle drie al hun vertrekwens aangekondigd en het verzoek van de linksback is sowieso gehonoreerd. De exit van Blind lijkt intern opgevangen te worden door Owen Wijndal, terwijl Alan Varela (Boca Juniors) en Marcos Leonardo (Santos) naar verluidt worden bekeken als vervangers voor respectievelijk Álvarez en Kudus. Ook zoekt Ajax naar een alternatief voor Remko Pasveer op doel. De namen van Andries Noppert, Géronimo Rulli en David Raya passeerden de revue, al lijkt laatstgenoemde momenteel de meest voorhanden optie.