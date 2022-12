Ruud Gullit benoemt zijn beste speler aller tijden: ‘Lionel Messi is dat niet’

Zaterdag, 24 december 2022 om 12:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:09

Ruud Gullit vindt niet dat Lionel Messi de beste voetballer aller tijden is. De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar pakte vorige week de wereldtitel met Argentinië en werd vervolgens door velen definitief bestempeld als de GOAT (the Greatest of All Time). Gullit gaat daar dus niet in mee en lijkt Pelé boven Messi te verkiezen in de voetbalhistorie.

“Nee, ik vind Messi niet de beste aller tijden. Ik vind hem wel de beste van deze tijd”, begint Gullit bij het Voetbal Café op Ziggo Sport. “Ik vind je dat je heel veel dingen niet met elkaar kan vergelijken. De jaren ’60 en ’70 is de tijd van Pelé. Als je drie keer de wereldbeker wint... Ja, sorry hoor. Dat is wel heel veel.”

De volgende twee decennia zijn van een andere Argentijn, zegt Gullit. “De jaren ’80 en ’90 waren van Diego Maradona. Het is toch opmerkelijk dat het drie Zuid-Amerikanen zijn in de top drie. Het is natuurlijk wel een uitzondering dat twee Argentijnen zo verschrikkelijk goed zijn, hé”, aldus de oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV.

Niet iedereen is even lovend over Messi en Maradona. Álvaro Morales, een Mexicaanse commentator, haalde eerder deze week nog snoeihard uit naar de Argentijnen. “In 1986 won het land met een gedopeerde en valse Diego Armando Maradona, die doelpunten met zijn handen maakte”, zei Morales, die refereert aan het doelpunt dat Maradona met ‘de hand van God’ maakte in de kwartfinale tegen Engeland. “En in 2022 krijgt ‘Messietje’ zijn eerste en enige wereldtitel. Dat is een mislukking, want Pelé lacht hem uit met drie wereldtitels op zak.”