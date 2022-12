Perez sluit wereldtitel niet uit: ‘Dat is het enige wat ik niet weet van Oranje’

Dinsdag, 6 december 2022 om 10:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:46

Kenneth Perez is van mening dat het Nederlands elftal boven verwachting presteert als ten koste van Argentinië de halve finale wordt bereikt. Dat zei de analist maandag bij WK Praat. Volgens Perez wordt er in Denemarken met verbazing gekeken naar de storm aan kritiek die Oranje bij vlagen te verwerken krijgt. De Deen stelt dat Nederland enigszins geluk heeft gehad met de loting en de achtste finale tegen de Verenigde Staten en dat het WK nu pas begint voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal.

Perez fungeert bij de Deense media als analist van Oranje en merkt op dat ze in Denemarken soms versteld staan van de negatieve tendens die heerst. "Als ik vertel hoeveel kritiek er is op het Nederlands elftal, vinden ze dat apart", aldus Perez. "Nederland wil én mooi voetballen, én winnen én spektakel bieden. Dat gaat niet op dit moment. Winnen is ook vrij belangrijk op een WK. Er zijn bepaalde media die een koers hebben gekozen en die moeten hopen dat Nederland eruit gaat. Dan krijgen zij gelijk. Anders is het te negatief geweest."

Volgens Perez heeft Oranje niet te klagen over de route die tot dusver bewandeld is. Oranje zat in de poule bij Qatar, Senegal en Ecuador en trof in de achtste finales Amerika. "Als team en individueel heb je geluk nodig. Dat begint bij de loting", aldus de oud-middenvelder. "Stel dat Nederland bij de laatste groepswedstrijd een resultaat nodig had gehad tegen Frankrijk, Spanje of een ander land uit Pot 1... Nu zaten ze bij Qatar in de poule. Ik vind dat Nederland, waar ze nu staan, voldaan heeft aan zijn plicht. Dan hebben ze een 'oké WK' gespeeld. Nu gaat het beginnen. Als je nu doorgaat, vind ik dat ze het boven verwachting hebben gedaan."

Nederland treft aanstaande vrijdag met Argentinië de huidige nummer drie van de FIFA-ranking. Oranje staat zelf achtste. "In Denemarken zien ze Nederland als een land net onder de wereldtop", gaat Perez verder. "Landen als Brazilië, Frankrijk en Spanje hebben meer diepte in hun selectie qua kwaliteit. Nederland moet het hebben van een aantal sleutelspelers. Incidenteel hebben ze spelers als Dumfries die ineens een goede wedstrijd spelen, zoals tegen Amerika. Zo moet Nederland het doen. Tactische foefjes ook trouwens, er is heel veel vertrouwen in Van Gaal. Dat is puur vakmanschap."

Perez acht het niet uitgesloten dat Oranje er met de wereldtitel vandoor gaat, maar dat zal vooral afhangen van één belangrijk aspect. "Wat Nederland tot kanshebber maakt, is dat ze heel moeilijk te verslaan zijn. Het enige wat ik niet weet, is hoe ze omgaan met een achterstand. Ze hebben dit WK nog niet op achterstand gestaan. Ze spelen op het oog heel sober, degelijk en eigenlijk heel on-Nederlands. Als je achterkomt moet je alleen iets heel anders gaan doen. Dan moet je tempo maken. Dat is het nadeel van dit Nederlands elftal. Ik zie heel weinig tempo tot dusver, het is een beetje gesloten."