Duitsland grijpt laatste strohalm in fascinerend voetbalgevecht met Spanje

Zondag, 27 november 2022 om 21:51 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:18

Spanje en Duitsland hebben elkaar zondagavond in evenwicht gehouden in Groep E van het WK: 1-1. Álvaro Morata leek het goudhaantje te worden voor Luis Enrique nadat hij als invaller de openingstreffer maakte, maar het was Niclas Füllkrug die tien minuten voor tijd de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Duitsland blijft door de remise op plek vier staan in de groep met één punt uit twee wedstrijden, terwijl Spanje aan kop gaat en zich aanstaande donderdag tegen Japan kan kwalificeren voor de knock-outfase.

Spanje begon het WK uitstekend en zette tegen Costa Rica een monsterscore neer (7-0). Bondscoach Enrique had daarom eigenlijk weinig reden tot wisselen wat betreft zijn basiself, al verving hij wel Chelsea-captain César Azpilicueta. De verdediger zag Dani Carvajal zijn plek op de rechtsbackpositie innemen. Verder bleef het team ongewijzigd, waardoor Rodri wederom naast Manchester City-collega Aymeric Laporte in het hart van de defensie speelde en het middenveld werd ingevuld door Pedri, Sergio Busquets en Gavi. De Spaanse voorhoede bestond uit Dani Olmo, Marco Asensio en Ferran Torres.

De ban is gebroken in deze topper! Invaller Álvaro Morata tikt de bal heel subtiel binnen langs Manuel Neuer.

Waar de Spanjaarden de eerste wedstrijd zeer overtuigend wonnen, werd Duitsland onaangenaam verrast door Japan (1-2). Het team van bondscoach Hansi Flick kwam in dat duel nog wel op voorsprong dankzij een benutte strafschop van Ilkay Gündogan, maar zag ex-PSV’er Ritsu Doan en Takuma Asano hun land met doelpunten in het laatste kwartier de overwinning bezorgen. Door de zege van Costa Rica op Japan van eerder op de zondag (0-1) moest Duitsland een resultaat halen tegen Spanje om zicht te blijven houden op de knock-outfase van het WK. Flick wijzigde zijn elftal op twee plekken: Thilo Kehrer en Leon Goretzka vervingen respectievelijk Nico Schlotterbeck en Kai Havertz.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor Spanje. Pedri, Gavi en Asensio stonden aan de basis van een aanval met mooi combinatievoetbal, waarna Olmo de bal oppikte. De middenvelder annex aanvaller van RB Leipzig besloot om vanaf buiten het strafschopgebied uit te halen, maar zag Manuel Neuer zijn poging tegen de lat tikken. Een kwartier later nam Duitsland het Spaanse doel voor het eerst serieus onder vuur. Doelman Unai Simón werkte de bal zo in de voeten van Serge Gnabry, die zijn directe tegenstander uitkapte maar zijn inzet vervolgens aan de verkeerde kant van de paal zag eindigen.

Het is millimeterwerk voor Dani Olmo.

Even later kwam Duitsland zelf goed weg. Torres werd na een uitstekende voorzet van Olmo in stelling gebracht en hoefde de bal alleen nog maar in het – vrijwel lege – doel te werken. De aanvaller van Barcelona zag zijn inzet echter over vliegen, al stond hij in buitenspelpositie en was die treffer dus sowieso niet doorgegaan. Danny Makkelie, die met de wedstrijd van zondagavond zijn WK-debuut maakte, was in de eerste helft op geen fout te betrappen. De Nederlandse arbiter moest vijf minuten voor rust voor het eerst écht in actie komen. Joshua Kimmich legde de bal haarfijn op het hoofd van Antonio Rüdiger, die hem vervolgens hard in de rechteronderhoek binnenkopte. De verdediger van Real Madrid stond echter enkele centimeters buitenspel, waardoor Team Makkelie een streep door die treffer zette en de stand gelijk bleef.

Nog geen tien minuten na rust had Enrique genoeg gezien en bracht hij Morata in voor Torres. De spits van Atlético Madrid stond nog geen minuut in het veld voordat het bijna helemaal fout ging voor Spanje. De ploeg probeerde via een doeltrap de opbouw in te zetten, maar werd verrast door de hoge druk van Duitsland waardoor het de bal verloor. Simón moest even later in actie komen op een schot van Kimmich en deed dat succesvol. Tien minuten na zijn wissel werd Enrique in het gelijk gesteld. Busquets stuurde Jordi Alba diep op de linkerflank, waarna laatstgenoemde de bal in één keer hard en laag voor gaf op Morata. De invaller schoot zijn land via een subtiele voetbeweging met buitenkant rechts op voorsprong: 1-0. Nog geen minuut later kon Asensio de voorsprong verdubbelen na een uitstekende pass van Alba, maar de aanvaller van Real schoot de bal huizenhoog over.

Duitsland leeft nog, het maakt 1-1. Spits Niclas Füllkrug maakt gelijk na een mooie uithaal. Met deze gelijke stand heeft Duitsland alles weer in eigen hand.

Flick greep twintig minuten voor tijd pas in en bracht Leroy Sané, Füllkrug en Lukas Klostermann voor respectievelijk Gündogan, Thomas Müller en Kehrer. Ook die wissel werd al snel goud waard. Füllkrug kreeg de bal tien minuten voor tijd mee van toptalent Jamal Musiala en schoot snoeihard raak achter Simón: 1-1. De Duitse spits speelde vorig seizoen nog in de 2. Bundesliga met Werder Bremen, maar maakte zondagavond zijn tweede treffer in drie interlands.

Door het gelijkspel staat Duitsland nog altijd op de rand van de afgrond in Groep E. De ploeg van Flick heeft na twee wedstrijden pas één punt verzameld en is daardoor terug te vinden op de vierde plaats. De Duitsers hebben echter nog kans om de knock-outfase te bereiken, al moet dan wel gewonnen worden van Costa Rica. Japan moet op zijn beurt verslagen worden door Spanje. Laatstgenoemde staat er met vier punten na twee wedstrijden veel beter voor en heeft alles in eigen hand.