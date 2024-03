‘Onaanvaardbare aanval’ op vrouw en kinderen van Morata: ‘Beschamend’

Alice Campello, de vrouw van Álvaro Morata, is dinsdag in het bijzijn van haar kinderen beschimpt door een nog onbekende man. Beelden daarvan deelt ze op haar Instagram-account. Mundo Deportivo spreekt van een 'onaanvaardbare aanval'. "Het is beschamend."

Wat de man precies geroepen heeft wordt niet bekend. Campello deelt een video terwijl de 'dader' wegloopt met de tekst dat ze zich ernstig zorgen maakte.

Een screenshot uit de video op het Instagram-account van Campello.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Door dit soort mensen kunnen we tegenwoordig niet meer veilig het huis uit met onze kinderen! Hij begon met het beledigen van de kinderen omdat ze fan zijn van een andere club."

"Ik vind het verbazingwekkend dat een man tegen een paar kinderen en een vrouw begint te schreeuwen", gaat de Italiaanse verder. "Het spijt me dat ik zijn gezicht niet heb gefotografeerd, zodat hij zich zou kunnen schamen."

Voor Campello is het niet de eerste keer dat ze op straat wordt bespot. "Maar vanaf nu ga ik hun gezicht openbaren zodat ze zich in het bijzijn van veel mensen in verlegenheid kunnen brengen."

In 2021 bracht Campello al eens naar buiten dat zij het slachtoffer was geworden van ernstige bedreigingen op sociale media vanwege de prestaties van haar man. Morata speelde op dat moment voor Juventus.

Dit seizoen is Morata weer te bewonderen in het shirt van Atlético Madrid. De spits staat staat na 27 speelronden op 14 doelpunten. Ook was hij eenmaal aangever.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties