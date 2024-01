Memphis zit heel duel op de bank en ziet zijn concurrenten Atleti zege bezorgen

Atlético Madrid heeft maandagavond een typische Diego Simeone-overwinning geboekt: 0-1. De Spaanse topclub creëerde zelf weinig op bezoek bij Granada, maar gaf tegelijkertijd amper kansen weg. Een doelpunt van Álvaro Morata bleek daardoor genoeg voor drie punten.

Simeone voerde de nodige wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen bekerduel met Real Madrid (4-2 na verlenging) donderdag. Zo was er achterin een basisplek voor Stefan Savic en Nahuel Molina en startten Rodrigo Riquelme en Pablo Barrios op het middenveld, waar zij alle vier midweeks nog op de bank zaten. Memphis Depay moest wederom ook toekijken vanaf de zijkant. De Nederlandse aanvaller heeft de concurrentiestrijd verloren van Antoine Griezmann en Morata en komt ook na het herstellen van zijn blessure amper aan spelen toe.

De eerste helft kende weinig kansen. Atlético kwam onder meer via zijn twee aanvalsleiders wel tot kleine mogelijkheden, maar van groot gevaar was geen sprake. Ook Granada kon in het eerste bedrijf aanvallend weinig potten breken, mede door de sterke defensie van Atleti.

In de tweede helft werd de uitploeg enigszins sterker. Snel na rust volgden enkele mogelijkheden, waarbij met name Morata gevaarlijk werd. Dat leidde in de 54ste minuut tot een openingstreffer.

De aanval werd opgezet door de inmiddels ingevallen Rodrigo de Paul, die met een dieptepass Griezmann wist te bereiken. De Fransman had vanaf de rechterflank een piekfijne voorzet in huis op Morata, die iets te veel ruimte kreeg van de Granada-defensie en kon binnenkoppen: 0-1. De treffer werd nog enige tijd bekeken door de VAR, maar uiteindelijk werd geconcludeerd dat de Spaanse spits niet buitenspel stond.

Na ruim een uur spelen dacht Morata de marge naar twee te brengen, maar ditmaal werd zijn goal wél afgekeurd wegens buitenspel. Granada zou richting het einde van de wedstrijd middels een slotoffensief sterker worden, maar Atlético-doelman Jan Oblak werd hield zijn doel schoon. De grootste kans van de slotfase viel aan de andere kant, toen invaller Ángel Correa van dichtbij recht op Augusto Batalla schoot.

Griezmann dacht in de blessuretijd alsnog de 0-2 op het scorebord te zetten, maar ook zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel in aanloop naar de treffer. Aan de stand veranderde niks meer, waardoor Atlético plek vier op de ranglijst overneemt van Athletic Club.

