Cívitas Metropolitano houdt adem in: topscorer Morata verlaat veld ontroostbaar

Atlético Madrid heeft zondagavond een pijnlijke nederlaag geleden. Op bezoek bij de nummer vijftien van LaLiga, Sevilla, ging de ploeg van trainer Diego Simeone met 1-0 onderuit. Isaac Romero maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Het werd bovendien een verschrikkelijke avond voor clubtopscorer Álvaro Morata, die het veld met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure het veld verliet.

Sevilla - Atlético Madrid 1-0

Het ging al vroeg in de wedstrijd mis voor Atlético Madrid, dat na vijftien speelminuten op achterstand kwam. Lucas Ocampos verlengde een hoekschop vanaf links met het hoofd tot bij de tweede paal, waar Isaac Romero van dichtbij afrondde. Het was duidelijk niet de wedstrijd van Morata, die in de eerste helft al twee opgelegde kansen miste.

Op slag van het rustsignaal raakte de spits plotseling ernstig geblesseerd aan zijn knie en de clubtopscorer (dertien LaLiga-goals) verliet het veld in tranen. Vervanger Memphis Depay kon in het tweede bedrijf geen potten breken en aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer: 1-0.

