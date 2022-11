Enorme WK-sensatie: Messi en Argentinië onderuit tegen stuntend Saudi-Arabië

Saudi-Arabië heeft op het WK in Qatar voor een enorme stunt gezorgd. De ploeg van bondscoach Hervé Renard kwam er voor rust tegen Argentinië nauwelijks aan te pas, maar zette het duel direct na rust volledig op zijn kop door de 1-0 van Lionel Messi onschadelijk te maken met twee treffers: 1-2. Argentinië zag in de eerste helft drie doelpunten afgekeurd worden vanwege buitenspel en slaagde er uiteindelijk niet meer in om een punt aan het openingsduel over te houden. Daarmee kwam er voor het Zuid-Amerikaanse land een einde aan een reeks van 36 ongeslagen duels.

Messi verscheen 'gewoon' aan de aftrap, ondanks de geruchten over een blessure bij de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar. Bondscoach Lionel Scaloni had ook een basisplaats ingeruimd voor onder meer ex-Ajacied Nicolás Tagliafico, terwijl Lisandro Martínez genoegen moest nemen met een plek op de bank. Nicolás Otamendi kreeg de voorkeur boven laatstgenoemde. Bij Saudi-Arabië startte bondscoach Renard met maar liefst negen spelers van de Saudische topclub Al-Hilal.

Met een geplaatste bal richting de linkerbenedenhoek deelde Messi al vroeg in het duel een eerste speldenprik uit. De vroege voorsprong kwam er vervolgens alsnog, toen Pol van Boekel, die dienst deed als VAR, scheidsrechter Slavko Vincic naar de zijlijn riep. De Sloveense arbiter zag Saud Abdulhamid Leandro Paredes naar beneden trekken in het strafschopgebied, waarna hij de bal op de penaltystip legde. Vanaf elf meter stuurde Messi de sluitpost van Saudi-Arabië de verkeerde hoek in: 1-0. Met zijn treffer werd hij de eerste speler die op vier verschillende WK’s namens Argentinië doel trof, daar hij in 2006, 2014 en 2018 al zes keer eerder trefzeker was op een mondiaal eindtoernooi. Daarmee liet hij Diego Maradona en Gabriel Batistuta achter zich.

Messi dacht de marge in het eerste bedrijf te verdubbelen, echter stond de aanvoerder van Argentinië centimeters buitenspel. Dat gold ook voor Lautaro Martínez, die bij een leep balletje van Papu Gómez nipt met zijn schouder achter de laatste linie van Saudi-Arabië stond. Het krachtsverschil op het veld was enorm. Met name Martinez toonde zich gretig. Na 35 minuten stond hij alleen opnieuw buitenspel, waardoor er voor de derde keer een Argentijnse treffer geannuleerd werd.

Saudi-Arabië kwam er voor rust totaal niet aan te pas, maar wist het duel direct na rust volledig op zijn kop te zetten. Saleh Al-Shehri bracht de stand eerst in evenwicht door de lange hoek te vinden: 1-1. Argentinië kreeg de bal luttele minuten later niet weg uit het eigen strafschopgebied en betaalde daarvoor de prijs: Salem Al-Dawsari schoot op fraaie wijze in de rechterhoek raak: 1-2.

La Albiceleste was compleet van de leg, het leidde ertoe dat Scaloni ervoor koos om met een uur op de klok een driedubbele wissel toe te passen. Martínez, Julián Álvarez en Enzo Fernández kwamen in het veld voor Cristian Romero, Gómez en Paredes. Argentinië ging op jacht naar de gelijkmaker en was hier ook dichtbij via Tagliafico. De linksback kreeg de bal tegen zich aangeschoten. Het zorgde ervoor dat Al Owais nog net redding kon brengen. Verder dan een kopbal van Messi kwam Argentinië tijdens een mager slotoffensief niet.