Keje Molenaar: ‘Het is on-be-grijpelijk dat Ajax hem heeft laten lopen’

Zondag, 13 november 2022 om 10:38 • Mart Oude Nijeweeme

Keje Molenaar heeft zich afgelopen zomer verbaasd over het aankoopbeleid van Ajax. De voormalig speler van Ajax schoof zondag aan bij Goedemorgen Eredivisie en uitte daar zijn ongenoegen over het technisch falen. Molenaar, adviseur bij FC Volendam, begrijpt niet dat Ajax Micky van de Ven vorig jaar naar VfL Wolfsburg heeft laten gaan. De centrale verdediger had nu in het shirt van de Amsterdammers moeten spelen, meent Molenaar.

Molenaar vindt niet dat de leiding van Ajax op alle fronten heeft gefaald. Wel heeft hij zich verbaasd over het aankoopbeleid. "Ze hebben zo'n 120 miljoen euro uitgegeven, maar daar zitten spelers tussen waarvan ik mij afvraag...", begint Molenaar. "Je maakt rapporten en dan zie je toch... Bassey hebben we het allemaal over, daar wordt stevig aan getwijfeld. Sánchez, die rechtsachter, ik heb het daar met Hans (Kraay, red.) over gehad. Wij hadden afgelopen seizoen bij Volendam Micky van de Ven. Dat is op een steenworp afstand van Amsterdam."

Volgens Molenaar heeft Ajax een gouden kans laten liggen door Van de Ven naar VfL Wolfsburg te laten vertrekken. "Dat is on-be-grijpelijk. Die was te koop voor drie of vier miljoen in die tijd. Die speelt nu bij Wolfsburg en wordt straks voor vijftig of zestig miljoen doorverkocht. Als scout van Ajax zijn er een paar elementen waar je op moet scouten: fysiek, wendbaarheid, snelheid en kopkracht. Van de Ven heeft al die elementen. En opbouwen kan hij ook. Hij legt ze overal neer waar hij wil met zijn linkerpoot. Hij is een van de snelste spelers van de Bundesliga."

Volgens Molenaar is Van de Ven multifunctioneel inzetbaar. "Als ik dan Sánchez en Bassey zie lopen, dan heb je echt achter een paal gezeten als je dit (Van de Ven, red.) niet gezien hebt", gaat Molenaar verder. "Ik snap dat ze de stap van de Keuken Kampioen Divisie naar het eerste van Ajax groot vinden. Maar dan hadden ze een constructie kunnen bedenken dat hij nog een jaar bij Volendam kon blijven. Dan hadden ze een complete centrale verdediger gehad die ook nog linksback kon spelen. Want daar heeft Ajax nu een probleem, vind ik. "

Feyenoord en PSV

Hans Kraay junior breekt eveneens een lans voor Van de Ven. "We hebben wel honderd keer geroepen dat hij zo goed is. Kees Kwakman kent hem ook goed. Ik zag hem elke vrijdagavond. Die kostte geen acht, negen of tien miljoen. Die was zo op te halen. Dus ook Feyenoord en PSV hebben zitten slapen." PSV en Feyenoord hebben destijds op de slotdag van de transfermarkt nog wel een poging gewaagd om Van de Ven in te lijven, maar slaagden daar niet in. In gesprek met Voetbalzone vertelde de verdediger daar onlangs over.

"Ik heb veel contact gehad met Wolfsburg. Ook met Feyenoord en PSV, maar Feyenoord was pas drie dagen voor het sluiten van de deadline rond met Volendam. Daardoor had ik heel kort de tijd om persoonlijk te onderhandelen met Feyenoord. Met Wolfsburg was ik al veel langer in gesprek. Ik wist dat er interesse was van Feyenoord en dat Arne (Slot, red.) me graag wilde hebben, maar er waren niet veel gesprekken. Uiteindelijk kwam alles in een stroomversnelling", aldus Van de Ven, die vrijdag afviel uit de WK-selectie.