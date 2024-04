Deze indrukwekkende stats maken Van de Ven een van de beste verdedigers in de PL

De profcarrière van Van de Ven is een traject van de lange adem gebleken. Op zijn zeventiende dacht de inmiddels 22-jarige centrumverdediger nog aan stoppen, wegens weinig perspectief bij FC Volendam. Nu is de Nederlander niet meer weg te denken uit het elftal van Ange Postecoglou bij Tottenham Hotspur. Aan de hand van statistieken die aangeleverd zijn door het data- en statistiekenbureau van Raiola Global Management (RGM) wordt de sensatie onder de loep genomen. Het gehele verslag is op de de LinkedIn-pagina van RGM te lezen.

In de zomer van 2023 rondde Van de Ven een absolute toptransfer af. Slechts twee jaar nadat hij vanuit Volendam voor 10,5 miljoen de overstap maakte naar VfL Wolfsburg klopte Tottenham op de deur in de Volkswagenstad. Van de Ven ontwikkelde zich in Duitsland stormachtig en ziet Tottenham veertig miljoen betalen voor zijn diensten.

Ook in de zwaarste competitie van Europa weet Van de Ven zich schier moeiteloos staande te houden en heeft hij zich in de kijker gespeeld van bondscoach Ronald Koeman. Een oproep in de selectie voor het EK in Duitsland aankomende zomer ligt dan ook in het verschiet.

In Londen had de linkspoot weinig moeite om te acclimatiseren. In zijn debuutseizoen speelde hij tot dusver al twintig keer, zeer verdienstelijk, mee. Dat hadden er ook meer kunnen zijn als hij niet twee blessures opliep dit seizoen. Met zijn snelheid, passing en kracht maakt hij grote indruk op het Engelse publiek. Afgelopen weekend maakte Van de Ven nog zijn tweede goal van het seizoen. Terwijl de stand 1-1 stond tegen Nottingham Forest, roste de verdediger de bal met links hard tegen de touwen. Tottenham zou de wedstrijd uiteindelijk met 3-1 winnen.

Aanwezigheid

De blessures van Van de Ven waren niet alleen voor de speler zelf vervelend, maar ook voor het elftal van Postecoglou. De Spurs halen met Van de Ven in de basis namelijk meer punten (2.72 om 1.45), scoren meer (2.17 om 1.91 doelpunten) en staan defensief zekerder. Gemiddeld krijgt Tottenham met Van de Ven in de basis 1.17 doelpunten per wedstrijd tegen, daar waar Spurs bij absentie van de Nederlander 1.82 tegendoelpunten incasseert.

Veelzijdigheid

De verdedigende kwaliteiten van Van de Ven zijn onmiskenbaar. Zo leidt hij een peloton aan Premier League-verdedigers in bepaalde facetten van het verdedigende spel. Met 3.47 geslaagde tackles per wedstrijd staat hij ruim voor Manchester City-verdediger Rúben Dias (2.04). Het laat zien dat Van de Ven goede timing heeft bij het inzetten van slidings. Bij het kopje, oftewel wegwerken, hoeft hij enkel landgenoten Nathan Aké en Virgil van Dijk voor zich te dulden.

Het is echter de veelzijdigheid van de centrale verdediger waardoor hij echt indruk maakt in de Premier League. In balbezit is er vrijwel geen andere achterhoedespeler in de Engelse competitie die betere statistieken kan overleggen. In zijn passing is Van de Ven vrijwel foutloos. Met 0.95% van de passes die aankomen toont hij zich zeer betrouwbaar, maar ook op lange ballen scoort de pupil van Postecoglou het best (0.81%) ten opzichte van zijn collega-verdedigers. Dribbelend komt alleen Arsenal-verdediger William Saliba in de buurt van de 22-jarige mandekker.

Snelheid

Een ander fysiek aspect waar Van de Ven veel lof mee oogst is zijn snelheid. Voormalig voetballer en huidig analist op de Engelse televisie, Gary Lineker maakte ooit de vergelijking met de verdediger en het chique automerk Rolls-Royce. En die vergelijking snijdt absoluut hout, zo laten de statistieken zien.

Recentelijk schreef de 1 meter 93 lange Oranje-international geschiedenis in de Premier League door een snelheidsrecord neer te zetten. Op 31 januari speelde Van de Ven met Spurs tegen Brentford toen hij een snelheid haalde van 37,38 kilometer per uur. Daarmee haalt hij je dus gewoon in, binnen de bebouwde kom. Wat deze statistiek extra knap maakt is dat hij pas net hersteld was van een hamstringblessure, die hem negen wedstrijden aan de kant hield. De snelheidsduivel liet met deze notering notoire sprinters als Kyle Walker, Chiedozie Ogbene, Pedro Neto en Dominik Szoboszlai achter zich.

Conclusie

Inmiddels kan Postecoglou echt niet meer om zijn mandekker heen. Van de Ven is het volgende defensieve talent uit Nederland dat indruk maakt in een grote Europese topcompetitie. Ondanks de moordende concurrentie lijkt Van de Ven een grote kans te maken om de definitieve EK-selectie van Ronald Koeman te halen.