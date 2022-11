‘Keiharde dreun voor Senegal en Mané: sterspeler ontbreekt op WK’

Woensdag, 9 november 2022 om 10:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

Sadio Mané gaat niet met Senegal naar het WK, meldt L'Équipe. De aanvaller viel dinsdagavond geblesseerd uit bij Bayern München en is niet op tijd hersteld voor het mondiale eindtoernooi. De sterspeler van Senegal, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK, liep geblesseerd van het veld en werd vervangen door Leroy Sané.

Bayern München stond in eigen huis op gelijke hoogte met Werder Bremen na doelpunten van Jamal Musiala en Anthony Jung. Kort nadat Eric Maxim Choupo-Moting de kans liet liggen om Bayern vanaf elf meter op voorsprong te zetten, ging het mis voor Mané. De aanvaller werd door Amos Pieper hard geraakt op zijn knie, waardoor de Senegalees de strijd zelfs na behandeling op het veld niet kon voortzetten. De exacte ernst van de blessure is vooralsnog onbekend.

L'Équipe meldt daags na de 6-1 overwinning echter dat Mané schade heeft opgelopen aan een pees, waardoor hij zeker enkele weken aan de kant staat. Dat zou betekenen dat het WK te vroeg komt. Senegal trapt het mondiale eindtoernooi op 21 november af tegen Nederland. Vier dagen later is Ecuador de tegenstander, waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen Qatar. Het ontbreken van Mané is een hard gelag voor Senegal. De aanvaller is topscorer aller tijden.

Trainer Julian Nagelsmann hield direct na afloop van de wedstrijd nog een slag om de arm. "Hij kreeg een tik tegen de bovenkant van zijn scheenbeen. Dat is altijd onaangenaam. Hij zal misschien wat onderzoeken moeten ondergaan. Ik hoop dat het niets ernstigs is." Vrijdag moet blijken of Mané daadwerkelijk ontbreekt op het WK. Dan wordt namelijk de definitieve selectie van Senegal bekendgemaakt. De aanvaller van Bayern loodste zijn land naar de eerste Afrika Cup-winst en was beslissend in de play-offs tegen Egypte.