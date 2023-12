Benzema schenkt Ronaldo penalty bij overtuigende zege Al-Nassr op Al-Ittihad

Al-Nassr heeft dinsdagavond een overtuigende zege geboekt op Al-Ittihad in de Saudi Pro League. Na een doelpuntrijk duel was het team van Cristiano Ronaldo met 2-5 te sterk voor de ploeg van Karim Benzema. De Portugese superster nam zelf twee doelpunten voor zijn rekening, terwijl ook Sadio Mané goed was voor twee treffers.

Bijzonderheden

Al-Ittihad nam na een klein kwartier spelen verrassend de leiding. Op aangeven van Benzema schoot Abderrazak Hamdallah raak: 1-0. Enkele minuten later kreeg Al-Nassr een strafschop na een overtreding van de Fransman die aangever was bij de openingstreffer. Ronaldo mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet: 1-1. Nog voor de rust zou Al-Nassr de wedstrijd volledig omgebogen hebben, daar Anderson Talisca op aangeven van Alex Telles de 1-2 maakte.

Snel na de pauze kwam Al-Ittihad langszij door een tweede doelpunt van Hamdallah: 2-2. Het kantelpunt van de wedstrijd zou vervolgens in minuut 66 plaatsvinden, toen Fabinho een overtreding beging in zijn eigen zestienmetergebied. De voormalig speler van Liverpool ontving zijn tweede gele kaart, moest het veld verlaten en vanuit de kleedkamer meekrijgen dat Ronaldo Al-Nassr weer op voorsprong zette middels de gegeven strafschop: 2-3. Tegen tien man liep de ploeg van trainer Luís Castro vervolgens uit naar een ruime zege. Mané besliste het duel met een dubbelslag: 2-5.

Al-Ittihad - Al-Nassr 2-5

14' 1-0 Abderrazak Hamdallah (assist: Karim Benzema)19' 1-1 Cristiano Ronaldo (penalty)38' 1-2 Anderson Talisca (assist: Alex Telles)51' 2-2 Abderrazak Hamdallah (assist: Igor Coronado)66' Rode kaart Fabinho68' 2-3 Cristiano Ronaldo (penalty)75' 2-4 Sadio Mané (assist: Anderson Talisca)82' 2-5 Sadio Mané (assist: Otávio)