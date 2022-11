Zorgen voor Van Gaal nemen nu echt toe: ‘Zijn knie reageerde niet goed’

Vrijdag, 4 november 2022 om 13:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:20

Het is nog maar de vraag of Matthijs de Ligt het WK gaat halen. De verdediger van Bayern München heeft te maken met een terugslag in het herstel van een blessure die hij afgelopen zaterdag opliep. Daardoor moest De Ligt ook het Champions League-duel met Intenazionale (2-0 winst) al aan zich voorbij laten gaan. Trainer Julian Nagelsmann vertelde vrijdag dat hij zijn pupil donderdag mee probeerde te laten doen met de groepstraining, maar dat dit niet goed uitpakte.

"Thomas Müller en Matthijs de Ligt ontbreken", zei de 35-jarige oefenmeester op de persconferentie daags voor het competitieduel met Hertha BSC. "Matthijs had gisteren weer problemen met zijn knie. We probeerden hem mee te laten doen met de groepstraining, maar dat werkte niet. Van Thomas hopen we dat hij vorige week weer terug is."

De Ligt ontbrak dinsdag in de selectie van Bayern, nadat hij tegen FSV Mainz 05 (6-2 winst) geblesseerd raakte. De 38-voudig Oranje-international greep in die wedstrijd vlak voor rust naar zijn linkerbovenbeen, om vervolgens achter te blijven in de kleedkamer. De Ligt probeerde de zorgen na afloop nog te bedaren. "Ik geloof niet dat het iets ernstig is", verklaarde hij tegenover AZ.

De blessure blijkt nu toch hardnekkiger dan de 24-jarige stopper aanvankelijk dacht. Met nog zestien dagen tot het WK (en nog zeventien tot de eerste groepswedstrijd van Oranje) wordt het een race tegen de klok voor De Ligt. Bayern speelt nog twee wedstrijden voordat het eindtoernooi aanvangt: dinsdag tegen Werder Bremen, zaterdag tegen Schalke 04. Bondscoach Louis van Gaal maakt echter al een dag voor dat laatste duel zijn definitieve selectie voor Qatar bekend.