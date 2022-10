Ajax bevestigt: Mohamed Ihattaren keert terug naar Juventus

Maandag, 31 oktober 2022 om 17:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:04

Ajax gaat de koopoptie op Mohamed Ihattaren niet lichten. Dat melden de Amsterdammers in een officieel persbericht. De twintigjarige aanvaller annex aanvallende middenvelder wordt sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora. Ihattaren speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1.

Ajax verbaasde afgelopen januari vriend en vijand door de jonge Utrechter tijdelijk over te nemen van Juventus. Ihattaren was toen net teruggekeerd van een huurperiode bij Sampdoria, waar hij geen minuut in actie was gekomen. Het jeugdexponent van PSV kwam met flink overgewicht binnen in Amsterdam en werd middels een speciaal traject klaargestoomd voor het eerste elftal. Begin mocht Ihattaren voor het eerst opdraven in het beloftenelftal: trainer John Heitinga liet hem een klein halfuur meedoen in het duel met NAC Breda (0-0).

Zo'n twee weken later liet Erik ten Hag Ihattaren debuteren in de A-selectie, tijdens de bekerfinale tegen jeugdliefde PSV (2-1 verlies). De technicus werkte de zomer daarop keihard om topfit aan de voorbereiding op het lopende seizoen te verschijnen. Ihattaren maakte flink indruk tijdens de eerste oefenwedstrijden en een definitieve doorbraak in Ajax 1 leek er daadwerkelijk in te zitten. Halverwege juli verdween hij echter plots van de radar.

Ajax meldde dat Ihattaren 'niet fit was' voor het trainingskamp in Oostenrijk. De Telegraaf verwees dat nieuws nog geen dag later naar de prullenbak, en onthulde dat de linkspoot slachtoffer was van bedreigingen en intimidatie uit het criminele circuit. Daardoor verscheen Ihattaren enkele weken niet op de club. Begin augustus hervatte hij zijn individuele training weer, maar ondertussen verschenen er steeds meer details over de dreigingen rondom zijn persoon. Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel zou Ihattaren onder meer leden van de mocromaffia in een door Ajax beschikbaar gestelde auto hebben laten rijden.

Het ging van kwaad tot erger. Eind september ging de peperdure Porsche Panamera van Ihattaren in vlammen op in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Een week daarvoor was zijn broer ook al slachtoffer van vermoedelijke brandstichting. Het nieuws van de autobrand verscheen op dezelfde dag als waarop Ihattaren bekend had gemaakt in het huwelijksbootje te zijn gestapt met TikTok-ster Yasmine. Zij zou volgens De Telegraaf de voornaamste reden zijn van de bedreigingen.