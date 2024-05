FC Barcelona maakt geen fout en neemt plek twee over van Girona

FC Barcelona heeft de 35ste speelronde in LaLiga besloten met een overwinning. In eigen huis waren los Azulgrana met 2-0 te sterk voor Real Sociedad. De treffers kwamen op naam van Lamine Yamal en Raphinha. Dankzij de zege nemen de Catalanen (76 punten) de tweede plek over van Girona (75). Real Sociedad bezet de zevende positie in de Spaanse competitie.

Trainer Xavi voerde enkele wijzigingen door in zijn elftal ten opzichte van het verloren duel met Girona (4-2). Rechts in het centrum van de defensie nam Pau Cubarsí de plek in van Ronald Araújo, terwijl Iñigo Martínez linkscentraal stond.

Op het middenveld was Pedri de vervanger van Sergi Roberto. Voorin kwam Raphinha binnen de lijnen ten koste van Fermín López. Bij Real Sociedad gaf Sheraldo Becker invulling aan de spitspositie.

Becker liet zich direct in de vierde minuut zien met een schot net over het doel van FC Barcelona. Een kwartier later kwam de Surinaams international wederom dicht bij een doelpunt, maar ditmaal voorkwam doelman Marc-André ter Stegen een doelpunt.

De bedrijvige Becker zag kort na zijn kans ook een doelpunt afgekeurd worden: hij stond enkele centimeters buitenspel en werd teruggefloten. Pas in de slotfase van de eerste helft begon Barcelona meer de aanval te zoeken.

Het eerste waarschuwingsschot van Raphinha leverde de Catalanen geen doelpunt op, want de Braziliaan raakte de paal. In de veertigste minuut schoot Lamine Yamal wél raak. Het toptalent kreeg op de rand van de zestien een breedtepass van Ilkay Gündogan na een snelle counter en rondde op koelbloedige wijze af: 1-0.

Halverwege de tweede helft kwam Raphinha dicht bij de 2-0, maar doelman Alejandro Remiro plukte het schot op fraaie wijze uit de kruising. De tweede treffer werd uiteindelijk in blessuretijd gevonden. Na het bekijken van de videobeelden kende Guillermo Cuadra een penalty toe aan Barcelona vanwege een handsbal van Álvaro Odriozola. Raphinha maakte vanaf elf meter geen fout: 2-0.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties