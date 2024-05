Overtuigend NAC Breda bezorgt Roda JC nieuwe dreun in duel met 2 prachtgoals

NAC Breda heeft maandagavond een grote stap gezet richting de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Roda JC Kerkrade. Met name de 3-0 (Dominik Janosek) en 3-1 (Brian Koglin) waren van grote schoonheid. Komende vrijdag om 20:00 uur volgt de return in Kerkrade.

Roda kreeg in de afgelopen tien dagen twee enorme teleurstellingen te verwerken. Eerst dachten de Limburgers door een fout van de stadionspeaker ten onrechte dat ze gepromoveerd waren, een week later liep Roda promotie mis na een nederlaag bij FC Groningen.

Nummer twee Groningen promoveerde daardoor naar de Eredivisie, nummer drie Roda moest de Keuken Kampioen Play-Offs in. En die begon de club tegen NAC, dat het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen als achtste eindigde.

Na ruim zestien minuten spelen kwam NAC op voorsprong. Een lange inworp belandde via Roy Kuijpers bij Sigurd Haugen, die de bal al vallend in de hoek schoot: 1-0.

Vlak daarna kreeg de thuisploeg via Omgba de kans om de score te verdubbelen, maar hij stuitte op doelman Calvin Raatsie. Aan de andere kant van het veld bracht Pepijn van de Merbel van dichtbij redding op een schot van Sami Ouaissa.

De tweede helft was tien minuten oud toen NAC de uitgelezen mogelijkheid kreeg om op 2-0 te komen. Invaller Orhan Dzepar speelde de bal te kort terug op Raatsie, waarna Jan van den Bergh onderschepte en werd neergelegd door de doelman: penalty. Janosek faalde niet vanaf elf meter.

De fans in het Rat Verlegh Stadion waren nog maar nauwelijks bekomen van het juichen na de 2-0, of het stond al 3-0. Een afvallende bal belandde voor de voeten van Janosek, die vanaf ruim twintig meter schitterend raak schoot.

Dominik Janošek ?? Na een doelpunt vanaf de stip, maakt hij er zó 3-0 van voor NAC Breda! #nacrod — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2024

NAC was daarna meermaals dicht bij de 4-0, terwijl Roda daar weinig tegenin wist te brengen. Toch werd het vlak voor tijd op een schitterende manier 3-1, toen Koglin een vrije trap in de kruising schoot.

Daardoor zal Roda dit treffen toch nog met een iets positiever gevoel afsluiten. Toch zal het voor de ploeg van trainer Bas Sibum een flinke opgave worden om deze 3-1 achterstand komende vrijdagavond, als de return plaatsvindt in het Parkstad Limburg Stadion, weg te poetsen.

Brian Koglin brengt de spanning een beetje terug namens @rodajckerkrade met deze heerlijke vrije trap: 3-1. ?????#nacrod — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2024

