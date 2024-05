Wesley Sneijder overtuigt KNVB en loopt vanaf komend seizoen mee bij club

De kans is groot dat Wesley Sneijder komend seizoen bij een club in Nederland aan de slag gaat, zo maakt de analist maandagavond zelf bekend in het programma Veronica Offside. Eerder liet de recordinternational van Oranje al weten eigenlijk niet meer een trainersdiploma bij de KNVB te willen en kunnen halen, maar nieuwe gesprekken lijken Sneijder een op maat gemaakt traject te bieden.

“Ik heb inmiddels weer met de KNVB gesproken”, onthult Sneijder op een vraag van Wilfred Genee over zijn toekomstplannen. “Dat is een zeer goed gesprek geweest.”

“Richting het nieuwe seizoen ga ik kijken bij welke club ik mee kan lopen. Ik ga ergens instappen en dan ga ik kijken waar het naartoe gaat. Het is het einde van het seizoen, dus het zou gek zijn als ik nu al zou instappen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik kon ook nu al ergens instappen, maar dat vond ik zelf niks. Want dan kom je daar à-la-minute, terwijl je daar misschien niet eens een goed gevoel bij hebt. Ik wil de komende weken gaan kijken bij welke club ik in wil stappen.”

“Ik moet ook nog kijken waar: bij de jeugd, of bij een eerste elftal", voegt Sneijder toe. "Het kan ook nog bij een club in combinatie met een rol bij de KNVB zijn. De mogelijkheden liggen er allemaal. Ik kan dan mijn diploma halen.”

“Uiteindelijk is het min of meer voor elkaar dat ik op een snellere manier mijn diploma kan krijgen. Maar ik ga niet naar Ajax toe, daar blijf ik weg”, besluit Sneijder.

De 134-voudig Oranje-international wilde al langer aan de slag gaan als trainer, maar hij vond het standaardtraject van de KNVB niet bij zijn beoogde trainersstijl passen. In eerste instantie wilde de organisatie niet meewerken aan een op maat gemaakt traject, maar nu is die optie er toch wel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties