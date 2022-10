Afgeketste transfer zit Álvarez nog steeds niet lekker: ‘Ik baal er enorm van’

Zaterdag, 29 oktober 2022 om 13:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:42

Het zit Edson Álvarez nog steeds niet lekker dat afgelopen zomer een transfer naar Chelsea werd afgeketst. De middenvelder van Ajax had de mogelijkheid om op de slotdag van de transferwindow voor vijftig miljoen euro de overstap te maken naar de Premier League, maar zag zijn club daar een stokje voor steken. In gesprek met ESPN spreekt de Mexicaan zijn onvrede uit.

"Er was interesse", erkent Álvarez. "We hadden nooit verwacht dat Chelsea nog een bod zou uitbrengen, dus het was een lastige situatie. Ajax kon geen kant op. De club kon niets meer doen. Er was verder geen speler meer op mijn positie. Ik heb natuurlijk gevochten voor zover ik kon, maar ik wilde dat ook weer niet teveel doen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid binnen de club. Maar uiteindelijk ben je je ervan bewust dat alles verandert. Een betere competitie, een beter leven voor jezelf en de familie. Daar gaat het uiteindelijk om."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Álvarez had zichzelf dan ook wel in de Premier League zien spelen. Eens temeer omdat hij zijn familie daarmee een goede dienst had kunnen bewijzen. "Ik heb mezelf altijd voorgehouden dat ik hier ben vanwege mijn liefde voor het voetbal, maar ook voor mijn familie. Dat zij het goed hebben. Dat ik kan zorgen voor mijn kinderen en mijn ouders. Aan de andere kant motiveert het mij enorm, dat grote clubs mijn wedstrijden en acties in de gaten houden. Ik baal er enorm van, maar ben ervan overtuigd dat er vroeg of laat een grote club voor mij komt."

Bij een goed WK met Mexico bestaat de kans dat Álvarez opnieuw in de schijnwerpers komt te staan bij Europese topclubs. Sport wist vorige week te melden dat de middenvelder in de belangstelling staat van Barcelona. "De mogelijkheid is er deze winter, komende zomer, volgend jaar. Er zijn altijd mogelijkheden", stelt Álvarez. "Ik kan me alleen maar concentreren op Ajax. Als er een club komt, dan komt er een club. En anders komt die transfer wel een andere keer." Het contract van de Mexicaan loopt bij Ajax nog door tot medio 2025, waardoor de Amsterdammers een flinke transfersom kunnen vragen.