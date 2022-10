Iconen staan recht tegenover Sneijder: ‘Door hem kan Ajax zijn spel spelen'

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 13:58

Rio Ferdinand en Peter Crouch kunnen weinig met de kritiek die Wesley Sneijder begin deze week op Édson Álvarez leverde. De recordinternational betoogde maandag bij Veronica Offside dat de middenvelder van Ajax niets toevoegt in balbezit en ook verdedigend niet volmaakt is. Ferdinand en Crouch beamen bij BT Sport echter dat Sneijder de waarde van Álvarez miskent. "Zij zijn de spelers die Ajax het voetbal laten spelen dat ze zo graag willen spelen."

Sneijder stak na afloop van het duel tussen RKC Waalwijk en Ajax (1-4) de loftrompet over Steven Berghuis, die een uitstekende wedstrijd speelde. Om zijn punt te maken, trok Sneijder echter de vergelijking met Álvarez. "Zo ken ik ook nog spelen", zei de analist. "Alles terug, alles breed." Ferdinand was stomheid geslagen door Sneijders kritiek. "Ik zag wat opmerkingen van Wesley Sneijder, die zei dat Ajax hem had moeten verkopen toen Chelsea een bod voor hem (van naar verluidt vijftig miljoen euro, red.) had neergelegd. Omdat hij de bal altijd terugspeelt", aldus de legendarische oud-verdediger bij BT Sport.

De toevoegingen van Álvarez mogen dan niet Instagrammable zijn – toch zijn deze van onschatbare waarde voor het huidige Ajax, stelt Ferdinand. "Hij is een breker op het middenveld en staat de creatievere spelers toe om hun spel te spelen. Dit soort types zijn onbetaalbaar, en je waardeert ze zo omdat ze Ajax het spel laten spelen dat ze graag willen spelen."

Crouch deelt de mening van zijn collega-analist. "Hij is een sleutelspeler voor Ajax. Ze hebben een hoop spelers die vooruitdenken, maar hij is degene die ervan houdt om achter te blijven op het middenveld." De oud-spits zou Álvarez dan ook onder geen beding verkopen. "Ajax heeft al een hoop spelers verkocht. Als je kijkt naar de transfers van Antony en Lisandro Martínez is er al een hoop geld binnengekomen. Moeten ze er nog een verkopen? Ik denk van niet. Ik denk dat ze Álvarez moeten houden en misschien zelfs een team om hem heen bouwen."