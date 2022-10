Ook Braziliaanse media merken Huntelaar op en noemen twee doelwitten

19 oktober 2022

Het bezoek van Klaas-Jan Huntelaar aan Zuid-Amerika is ook de Braziliaanse media niet ontgaan. De assistent van Gerry Hamstra liet het Eredivisie-duel van Ajax met Excelsior (7-1) zondagavond schieten om samen met coördinator jeugdscouting Michel Doesburg op Schiphol in het vliegtuig naar Brazilië te stappen. Dinsdag was hij daar getuige van het duel tussen Bragantino en Santos (0-2).

Volgens Braziliaanse media was Huntelaar bij het duel aanwezig om een tweetal spelers te bekijken: Artur Victor Guimarães en Marcos Leonardo. Laatstgenoemde maakt doorgaans indruk als basisspeler bij Santos, maar werd tegen Bragantino op slag van rust uit de wedstrijd geschopt en moest zich noodgedwongen laten vervangen. Artur begon eveneens in de basis en maakte de negentig minuten wel vol. Op sociale media gaan geruchten dat Huntelaar ook naar de verrichtingen van Ângelo Gabriel zou hebben gekeken.

O representante do Ajax aqui em Bragança.. O ex atacante holandês Huntelaar veio ver de perto Marcos Leonardo e Arthur.. #deolhonopeixe pic.twitter.com/U0nJhMJ0td — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) October 18, 2022

Artur is een 24-jarige aanvaller die voornamelijk als rechtsbuiten fungeert. De Braziliaan begon zijn loopbaan bij Palmeiras, werd door die club drie keer verhuurd en speelt sinds 2020 voor Bragantino, dat onderdeel uitmaakt van het Red Bull-concern. In totaal kwam hij in 147 wedstrijden tot 34 treffers en dertig assists in het shirt van Bragantino. Leonardo is een negentienjarige centrumspits die nog tot december 2026 onder contract staat bij Santos. In 113 officiële wedstrijden voor de Braziliaanse topclub was hij goed voor 32 doelpunten en zes assists.

Se o ídolo holandês, Klaas-Jan Huntelaar, veio ao Estádio Nabi Abi Chedid, pra ver Marcos Leonardo - que teve a infelicidade de sair machucado -, certamente voltará para a Holanda exigindo que o Ajax faça uma proposta pra este expoente da geração 2004. Ângelo Gabriel: pic.twitter.com/HNsM3X5ydx — Renan Cesar (@Renancesar94) October 18, 2022

Ook de naam van Gabriel wordt genoemd. De pas zeventienjarige rechtsbuiten heeft een transferwaarde van elf miljoen euro en maakt al geregeld zijn opwachting in de hoofdmacht van Santos. Gabriel was in het duel met Bragantino verantwoordelijk voor de tweede treffer. De flankspeler ligt nog tot december 2024 vast. In zijn nog prille carrière kwam hij al 91 keer in actie. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en fungeerde hij zeven keer als aangever. Het is niet bekend in hoeverre Huntelaar ook voor hem op de tribune zat.

Ajax was al eerder succesvol in Brazilië. In 2017 kwam David Neres over van São Paulo. Hij vertrok na 180 officiële duels in januari van dit jaar voor twaalf miljoen euro naar Shakhtar Donetsk. Inmiddels speelt de 25-jarige vleugelaanvaller voor Benfica. Begin 2020 maakten de Amsterdammers ook maximaal 28,8 miljoen euro over aan São Paulo voor de diensten van Antony. De Braziliaan groeide al snel uit tot een publiekslieveling in de Johan Cruijff ArenA en leverde Ajax afgelopen zomer een recordbedrag op, toen hij voor minimaal 95 miljoen euro naar Manchester United vertrok.