Van der Vaart begrijpt Ajax-fans niet: ‘Dat vind ik wel heel erg ver gaan’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 08:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:38

Rafael van der Vaart heeft met pijn in de ogen naar de oorwassing van Ajax gekeken in de Champions League. De Amsterdammers gingen in de Johan Cruijff ArenA met 1-6 onderuit tegen Napoli en staan een helse klus te wachten met het oog op eventuele overwintering in het miljardenbal. Van der Vaart zegt bij Ziggo Sport 'geschrokken' te zijn van het niveau van Ajax, maar vond het te ver gaan dat de fans om het vertrek van Schreuder schreeuwden.

"Dit was echt verschrikkelijk, zo eerlijk moeten we zijn", concludeert Van der Vaart. "Ik ben wel geschrokken. Als mensen een slechte dag hebben... Er is ook geen grijs gebied of zo. Er is geen basis waar ze op terug kunnen vallen. Het was ook heel slecht aan de bal. Ik had al niet zo'n best gevoel, maar dat komt doordat het lijkt alsof de puf uit het elftal is. Spelers zijn totaal niet in vorm. Ze zijn vandaag van het kastje naar de muur gespeeld. Pasveer die de fout in gaat (bij de 1-4, red.). Ze zijn zoek gespeeld door een hele goede ploeg. Een avond om heel snel te vergeten."

Van der Vaart vond het 'onbegrijpelijk' dat Alfred Schreuder Dusan Tadic niet van het veld haalde. De aanvoerder werd uiteindelijk twintig minuten voor tijd met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd. "Dan gebeurt er misschien nog wat. Je ziet: Tadic is totaal niet in vorm. En ze zeggen dan wel dat je respect voor hem moet hebben – en dat heb ik ook – maar op een gegeven moment is het beste er wel af. En dan komt er frustratie, krijg je nog een rode kaart... Dit is een speler zonder vertrouwen. Dat voel je aan alles. zo'n jongen moet je uit zijn lijden verlossen. Je hoort ook aan het publiek dat ze dat willen."

Van der Vaart vindt het niet terecht dat het publiek zich massaal tegen Schreuder keerde. "Je hoort het publiek 'Schreuder rot op' zingen, dat vind ik wel heel erg ver gaan", aldus de analist. "Het begon eigenlijk toen hij ging wisselen. Hij haalde Taylor eruit, die vond ik in de eerste helft nog wel aardig spelen. Het was eigenlijk zijn doelpunt. Dat was ongelukkig en toen begonnen ze te zingen. Deze avond mag nooit bij Ajax, maar om dan meteen te zeggen dat de trainer moet wegwezen, vind ik wel heel ver gaan."

Dat de supporters van Ajax teleurgesteld zijn, kan Van der Vaart heel goed begrijpen. "Ik weet precies hoe het werkt. Ik vind dat er nog veel mensen zijn blijven zitten", zegt de oud-middenvelder als hij tien minuten na de wedstrijd om zich heen kijkt in de Johan Cruijff ArenA. "Normaal is het al snel leeg. Natuurlijk hebben ze krediet, want ze hebben ook heel veel mooie avonden gehad, maar dit is heel sneu voor Schreuder en heel Ajax. Dit was een totale offday en een verdiende overwinning voor Napoli. Dat was vanaf het begin zichtbaar. Deze doet wel even zeer."