Ten Hag kan kranten beter niet openslaan: ‘Dit was jongetjes tegen mannen’

Maandag, 3 oktober 2022 om 09:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:44

De oorwassing van Manchester United in de stadsderby tegen Manchester City was zondag – niet geheel onlogisch – het gesprek van de dag in de voetbalwereld. Kijkers over de ganse globe zagen hoe de ploeg van Erik ten Hag met 6-3 klop kreeg van een wervelend City, dat onder aanvoering van Erling Braut Haaland, Phil Foden en Kevin de Bruyne geen kans liet aan de aartsrivaal. United wordt gefileerd in fysieke en digitale media – al weet één 'oude bekende' er opvallend goed af te komen.

City stond zondag al bij rust met 4-0 voor, door dubbelslagen van zowel Premier League-topscorer Haaland als homegrown player Foden. "En United zal zeker gebeden hebben dat ze niet in de dubbele cijfers zouden eindigen", schrijft The Guardian. Het dagblad zag het team van Josep Guardiola 'de bal monopoliseren' tegenover een zoek gespeeld Manchester United'. "De 188ste derby was de vader en moeder van alle wanverhoudingen. City leerde zijn buurman een les die hem liet duizelen."

Het is rust in het Etihad Stadium, Manchester City staat op een 4-0 voorsprong. ?? Wat kan United-trainer Erik ten Hag veranderen voor de 2e helft van deze derby? ?? https://t.co/1geQx6L34b#ViaplayVoetbal #MCIMUN pic.twitter.com/i51IVmili1 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 2, 2022

De onderwijsmetafoor komt ook terug in de analyse van The Telegraph. "Dit was mannen tegen jongetjes en Manchester United werd compleet geschoold." De krant vond de drie goals van United-kant 'een wonderbaarlijke abnormaliteit', maar is wel te spreken over de eerste, afkomstig van de voet van Antony. Dat levert de voormalig Ajacied als enige basisspeler van the Red Devils een voldoende op in de beoordelingen van Sky Sports en de Daily Mail. Eerstgenoemde geeft Antony een 6, terwijl de tabloidkrant een 6,5 uitdeelt. Sky Sports geeft invaller Anthony Martial – die de overige twee United-goals maakte – nog wel een 7.

Een stuk liberaler is het medium in de beoordelingen van City. Hattrickhelden Haaland en Foden krijgen beiden een 10 toebedeeld, terwijl architect De Bruyne alsmede Jack Grealish en Bernardo Silva een 9 ontvangt. Wat betreft de cijfers is Sky Sports nog relatief mild te noemen. Zo deelt Manchester Evening News een 1 uit aan de in de rust gewisselde Tyrell Malacia. Ook Diogo Dalot komt er niet al te best af: de Portugees krijgt een 2.

"City en United zijn buren, maar rivalen? Vergeet het. Dit was een vernedering", luidt de slotsom van de BBC. Er wordt dan ook gesproken van een fikse klap in het gezicht van de United-aanhang. "Ten Hag zal niet beetgenomen zijn door de recente 'renaissance' van United, maar dit moet de koudst mogelijke douche zijn geweest voor iedereen op Old Trafford die denkt dat de club dichter bij hen die ze proberen uit te dagen zijn gekomen."