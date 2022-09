De Telegraaf noemt tien spelers die zeker zijn van WK-deelname met Oranje

Woensdag, 28 september 2022 om 09:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:48

Volgens Valentijn Driessen zijn op dit moment tien Oranje-internationals zeker van deelname aan het WK in Qatar. Onder hen Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Jurriën Timber en Nathan Aké. Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij hebben Louis van Gaal nog niet optimaal weten te overtuigen, stelt de chef voetbal. In totaal mag de bondscsoach 26 spelers opnemen in zijn WK-selectie. Op 13 november, wanneer de definitieve lijst moet worden ingeleverd bij de FIFA, wordt duidelijk wie de schifting hebben gehaald.

Naast Pasveer, Cillessen, Timber en Aké heeft Driessen ook een plek ingeruimd voor Steven Bergwijn, Virgil van Dijk, Daley Blind, Denzel Dumfries, Memphis Depay en Frenkie de Jong. Onder meer Teun Koopmeiners, Tyrell Malacia, De Ligt en De Vrij moeten nog vechten voor hun plek, stelt Driessen. Van Gaal gaf na de overwinning op België slechts twee namen prijs. "Ik zal altijd een plaats overhouden voor Frenkie de Jong en Memphis Depay", sprak de keuzeheer na het laatste Nations League-duel. "Dat zijn twee creatieve spelers. Zij zijn van zo'n niveau, dat het heel wat toevoegt."

Twee spelers die tijdens de afgelopen interlandperiode wel werden geselecteerd maar niet in actie kwamen, waren Andries Noppert en Brian Brobbey. Laatstgenoemde werd net als Ryan Gravenberch alleen opgeroepen voor het duel met de Belgen, maar bleef de volledige wedstrijd op de bank. Noppert zat tegen Polen (0-2) zelfs op de tribune. Volgens Driessen zitten onder meer Jeremie Frimpong, Joey Veerman, Lutsharel Geertruida, Quinten Timber en Xavi Simons op het 'vinkentouw' om mee te gaan naar het mondiale eindtoernooi.

Keepers

Van Gaal heeft al aangegeven een penaltyspecialist mee te zullen nemen naar het WK. Afgelopen week vonden speciale tests plaats om te kijken welke doelman voor die rol in aanmerking komt. Naast de geselecteerde keepers mochten ook Justin Bijlow en Kjell Scherpen laten zien wat ze in huis hadden. Tim Krul zag af van de tests en gaat sowieso niet mee naar Qatar. Het is nog niet bekend hoeveel keepers Van Gaal meeneemt. "Waarschijnlijk neem ik er vier mee. Drie voor het spel en een penaltykiller. Maar het kan zijn dat die penaltykiller een van de drie keepers is. Dan hoeven er maar drie mee."