PSV speelt chagrijn van zich af in fascinerend voetbalgevecht tegen Feyenoord

Zondag, 18 september 2022 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:44

De eerste topper op Super Sunday tussen PSV en Feyenoord is beslist in het voordeel van de Eindhovenaren. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij keek al snel tegen een achterstand aan door toedoen van Oussama Idrissi, maar trok het duel nog in de eerste helft naar zich toe. Toch kwamende Rotterdammers tot twee toe keer terug in de wedstrijd via Danilo en Orkun Kökçü, al was het Armando Obispo die de topper besliste met een rake kopbal: 4-3. Door de zege wisselen beide ploegen van plek op de ranglijst. PSV staat nu tweede, Feyenoord bezet de derde plek. Later op de middag nemen Ajax en AZ het tegen elkaar op.

Bij PSV ging het deze week vooral over de onrust in de bestuurskamer. De club besloot de arbeidsovereenkomst van directeur voetbalzaken John de Jong per direct te ontbinden en werd in verband gebracht met Frank Arnesen als diens mogelijke opvolger. Algemeen directeur Marcel Brands gaf te kennen dat De Jong door een gebrek aan vertrouwen vanuit de raad van commissarissen niet langer aan wilde blijven als technisch directeur. De geruchten over Arnesen worden door Brands vooralsnog naar het rijk der fabelen verwezen.

Op sportief gebied gaat het de ploeg uit Eindhoven ook niet voor de wind de laatste weken. Tegen Feyenoord moest opnieuw een vroege tegentreffer worden geïncasseerd. Na gepruts bij Philipp Max kon Feyenoord overnemen halverwege de helft van PSV. Alireza Jahanbakhsh bediende de volledig vrijstaande Idrissi, waarna laatstgenoemde beheerst afrondde in de rechterhoek. PSV had totaal geen grip op Feyenoord in de beginfase en mocht van geluk spreken dat de schade niet groter werd. Na een tweede slippertje bij de thuisploeg - Obispo gleed uit na een ingooi van Max - wipte Danilo de bal rakelings over.

?? @Feyenoord pakt al heel snel de leiding in de topper met @PSV! Oussama Idrissi zet de bezoekers geplaatst op 0-1 ?? #psvfey pic.twitter.com/aAJaXtMsG7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 18, 2022

Na een kwartier nam PSV het initiatief over en profiteerde Max bijna van een fout van Justin Bijlow. De doelman greep volledig mis, maar kwam met de schrik vrij. Uit de corner die daarop volgde was Bijlow alsnog geklopt. Op aangeven van Gakpo tikte Jarrad Branthwaite binnen bij de eerste paal: 1-1. Nadat PSV niet veel later tevergeefs om een strafschop schreeuwde na een duel tussen Gernot Trauner en Ibrahim Sangaré, zorgde Gakpo alsnog voor de voorsprong. De aanvoerder werd bediend door Xavi Simons en vond met zijn handelsmerk de rechterhoek. Javairô Dilrosun leed balverlies in aanloop naar het doelpunt.

Beide ploegen maakten er een eerste helft van om van te smullen, mede door de barre weersomstandigheden. De ruststand zou bepaald worden door Danilo, en opnieuw ging er geschutter aan vooraf. Walter Benítez leverde de bal zo in bij Quinten Timber, waarna ook Obispo niet vrijuit ging op de doellijn. Danilo profiteerde en zette beide ploegen van dichtbij weer op gelijke hoogte. Waar Feyenoord in de eerste helft uit de startblokken schoot, was PSV direct na rust het scherpst. Met anderhalve minuut op de klok kon Til afronden op aangeven van Gakpo: 2-2. De uitkomende en twijfelende Bijlow kwam te laat.

Het tweede bedrijf kon qua amusementswaarde niet tippen aan de eerste helft, maar was zeker vermakelijk te noemen. Een schot van Veerman na een ingestudeerde corner kon worden gepakt door Bijlow. Slot besloot vervolgens een drietal wissels door te voeren in een poging de wedstrijd te doen kantelen, maar zag zijn elftal moeite blijven houden met de standaardsituaties van PSV. Toch kwamen de Rotterdammers op gelijke hoogte. Een kwartier voor tijd besloot Kökçü uit te halen. Het schot van de middenvelder werd getoucheerd door Branthwaite en viel in de rechterhoek binnen achter de kansloze Benítez: 3-3.

Beide ploegen gingen in het laatste kwartier van de wedstrijd op jacht naar de overwinning. De beslissing zou tien minuten voor tijd vallen, toen Obispo raak kopte uit een corner van Gakpo. Helemaal terecht was die hoekschop overigens niet, daar Ismael Saibari de bal voor het laatste raakte na een duel met Marcus Pedersen. Scheidsrechter Allard Lindhout kende desondanks de corner toe en zag PSV er met de zege vandoor gaan. Beide ploegen staan de komende weken enkele internationals af voor de interlandbreak. Begin oktober hervatten beide teams de Eredivisie.