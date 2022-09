Drie speelsters van Ajax beschuldigen Marc Overmars van ‘betasten’

Vrijdag, 16 september 2022 om 14:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:19

Drie ex-speelsters van Ajax komen met nieuwe beschuldigingen jegens Marc Overmars. De voormalig voetballers van Ajax Vrouwen stellen in een interview met Het Parool te zijn betast door de voormalig directeur spelerszaken van de club, die inmiddels actief is voor Royal Antwerp. "Hij deed het af als grap, maar zo werd het niet beleefd", aldus een van de vrouwen, die anoniem willen blijven.

Overmars kwam volgens de vrouwelijke speelsters regelmatig binnen in de fysioruimte. Daarmee doorbrak de voormalig Ajax-directeur de gedragscode die gold voor de ruimte. Omdat de vrouwen geregeld (gedeeltelijk) ontkleed worden behandeld door de fysiotherapeuten van de club, komt ook de trainer van Ajax Vrouwen niet ongevraagd de ruimte binnen. Overmars deed dat volgens de speelsters wél. "Ik wist van een paar speelsters dat ze ervaringen hadden die niet in de haak waren", reageert een van hen. Het voorval zou hebben plaatsgevonden 'in de eerste jaren' van het directeurschap van Overmars bij Ajax. De oud-aanvaller vertolkte die rol tussen juli 2012 en februari 2022.

Oud-speler Daphne Koster, inmiddels in dienst als manager bij Ajax, noemt het ‘heel pijnlijk’ dat het zoveel jaar heeft kunnen duren. "Maar het heeft grensoverschrijdend gedrag wel bespreekbaarder gemaakt binnen Ajax. Of er echt een cultuuromslag is – dat is te vroeg om te zeggen. Maar de sleutel is dat het bespreekbaar wordt en openlijk wordt afgekeurd. Dat gebeurt nu meer."

Merel van Dongen, die vanaf 2015 drie jaar lang uitkwam voor Ajax, zegt geen negatieve ervaringen te hebben met Overmars. "Maar je hoorde weleens wat", aldus Van Dongen. "Hij maakte weleens een opmerking waarvan je dacht: niet zo netjes, niet professioneel. Hij zag ons niet alleen als werknemer, maar ook als flirtmateriaal."

Ajax is door Het Parool gevraagd om een reactie. De club weigert in te gaan ‘op vragen over individuele (groepen) vrouwen die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag’. Ajax verwijst naar het persbericht uit februari over Overmars’ vertrek: "Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen." Later werd door NRC geschreven dat Overmars onder meer dickpics naar vrouwelijke collega's had gestuurd.