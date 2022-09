PSV lijdt mede door dramatische eerste helft eerste nederlaag van het seizoen

Zaterdag, 3 september 2022 om 20:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:02

PSV heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Twente was het team van trainer Ruud van Nistelrooij niet in staat potten te breken: 2-1. Vaclav Cerny was met een dubbelslag de grote man aan de kant van Twente; de enige Eindhovense treffer kwam op naam van Guus Til. Door de driepunter komen de Tukkers, die derde staan, in punten gelijk met nummer twee PSV.

Bij Twente werd de ploeg op twee plekken gewijzigd na de 4-0 zege op Excelsior. Robin Pröpper keerde terug in het hart van de verdediging; Daan Rots kreeg rechtsvoorin de voorkeur boven Denilho Cleonise. Van Nistelrooij voerde slechts één wijziging door ten opzichte van het gewonnen duel met FC Volendam (7-1). Xavi Simons kreeg wederom de kans zich te laten zien vanuit de spitspositie, terwijl de flanken bestreken werden door Cody Gakpo (links) en Johan Bakayoko (rechts). Centraal achterin moest Jarrad Branthwaite plaatsmaken voor André Ramalho. Verder zat de van Aston Villa overgekomen Anwar El Ghazi direct bij de selectie, al begon de vleugelspeler als wissel.

Twente begon fel aan de wedstrijd, die enkele minuten later begon dan gepland vanwege verminderd zicht door afgestoken vuurwerk. De eerste serieuze kans van de ontmoeting werd genoteerd door Christos Tzolis. De Griek ontsnapte aan de aandacht van de Eindhovense defensie en kreeg de ruimte om uit te halen, maar zijn poging werd uit de benedenhoek gedoken door doelman Walter Benítez. PSV leek verrast door de aanvalslust van Twente en slaagde er in de openingsfase geen moment in grip te krijgen op de wedstrijd. Het arbeidsethos van De Tukkers werd in de zeventiende speelminuut beloond.

Vanaf de linkerkant bezorgde Gijs Smal een lage voorzet in de voeten van Cerny, die rond de penaltystip volledig vrij werd gelaten. Hoewel hij met zijn eerste poging tot schieten over de bal maaide, had hij nog voldoende tijd om het vervolgens nogmaals te proberen. Hij verschalkte Benítez in de rechterbenedenhoek: 1-0. Nog geen zeven minuten later zorgde Cerny ook voor de 2-0. De Eindhovense verdediging slaagde er niet in om de bal uit het zestienmetergebied te werken, waardoor Cerny onbedoeld in stelling werd gebracht. De aanvaller nam de bal uit de lucht en volleerde hard raak in het dak van het doel.

De eerste goede mogelijkheid voor PSV ontstond pas na een half uur spelen. Oog in oog met doelman Lars Unnerstall verzuimde Gakpo af te ronden. In de tegenaanval viel vervolgens bijna de 3-0, maar Daan Rots stuitte op Benítez. In de openingsfase van het tweede bedrijf stond er een sterker PSV op het veld. De bezoekers namen meer initiatief en voerden de druk op het vijandige doel op. Tien minuten na rust vond PSV de aansluitingstreffer. Een van richting veranderd schot van Simons belandde voor de voeten van Til, die vervolgens met enig fortuin de 2-1 aantekende.

Na een goed sterk derde kwart van de wedstrijd en werd PSV in de loop van de tweede helft minder dominant. De bezoekers, met El Ghazi als invaller binnen de lijnen, slaagden erin een slotoffensief eruit te persen, al werd de gelijkmaker niet meer gevonden. Invaller Yorbe Vertessen zag dat zijn kopbal gepareerd werd door Unnerstall, terwijl Ramalho nog de bovenkant van de lat trof.