PSV zal transferrecord moeten verbreken voor Karlsson bij vertrek Gakpo

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 10:48 • Wessel Antes • Laatste update: 10:52

PSV ziet in Jesper Karlsson nog steeds de ideale opvolger voor Cody Gakpo, mocht de Eindhovenaar vertrekken naar Manchester United. Dat meldt De Telegraaf dinsdagochtend. PSV zal echter wel ver moeten gaan om Karlsson naar het Philips Stadion te halen. Volgens de krant zet AZ hoog in en zal de Brabantse club het transferrecord moeten verbreken om de 24-jarige Zweed binnen te halen. Karlsson ligt in Alkmaar nog vast tot medio 2026.

AZ liet eerder deze transferzomer Owen Wijndal al vertrekken naar Ajax en voelt er weinig voor om opnieuw een sterspeler te zien gaan. Bovendien heeft Karlsson nog een langdurig contract in het AFAS Stadion. AZ haalde deze zomer al voor twintig miljoen euro op aan transferinkomsten en een vertrek van Karlsson zou dat bedrag minimaal moeten verdubbelen. Met een bedrag richting de twintig miljoen euro voor Karlsson zou Mateja Kezman uit de geschiedenisboeken verdwijnen als duurste PSV’er ooit. De club telde in 2000 zo’n veertien miljoen euro neer voor de Serviër.

In de nacht van zondag op maandag meldde journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al dat Gakpo dicht bij een transfer naar United is. De 23-jarige linksbuiten, die in Eindhoven vastligt tot medio 2026, zou zelf al nagenoeg rond zijn met the Red Devils. Elfrink gaf verder aan dat de agenten van Gakpo inmiddels op de hoogte zijn van de vraagprijs voor de aanvaller: PSV zou mikken op een bedrag van meer dan vijftig miljoen euro.

Als United dat bedrag na de return van PSV officieel biedt voor Gakpo, kan het zomaar zijn dat de Eindhovenaar definitief vertrekt. De wedstrijd van PSV tegen Rangers wordt woensdagavond om 21.00 uur afgewerkt. Of PSV na de hoge vraagprijs voor Karlsson nog steeds volop voor de Zweed gaat, bij een vertrek van Gakpo, moet nog blijken. In het verleden nam PSV onder anderen Derrick Luckassen, Adam Maher, Danny Koevermans en Jeremain Lens over van de Alkmaarders.