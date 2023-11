‘Eredivisie-smaakmaker raakt al na half jaar uit de gratie bij nieuwe club’

Donderdag, 16 november 2023 om 10:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Het huwelijk tussen Bologna en Jesper Karlsson is tot dusver nog niet heel gelukkig gebleken. De buitenspeler, afgelopen zomer overgekomen van AZ, staat op de nominatie om deze winter te vertrekken, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Bologna denkt aan een huurdeal.

In Italië is men het erover eens dat er meer verwacht werd van Karlsson sinds zijn komst naar de Serie A. De Zweed, die elf miljoen euro heeft gekost, kwam tot dusver echter niet verder dan zes wedstrijden in alle competities. Daarin wist hij het net nog niet te vinden.

Op dit moment kampt Karlsson met een blessure, die hem een maand aan de kant houdt. "Aan het begin van het seizoen leek de buitenspeler een van de meest interessante namen in het elftal van Thiago Motta, maar op dit moment schittert hij niet", luidt dan ook de conclusie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Karlsson deze winter vertrekken bij Bologna, dan gebeurt dat zeer waarschijnlijk op huurbasis. De club twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar beseft dat het beter is om elders wedstrijdritme op te doen. Bologna gelooft nog steeds dat Karlsson het in zich heeft om ook in de Serie A uit te groeien tot smaakmaker.

Karlsson tekende eind augustus een contract tot medio 2028 bij Bologna, dat 'slechts' elf miljoen euro betaalde aan AZ. Een koopje, daar de Zweed op dat moment een transferwaarde vertegenwoordigde van zo'n achttien miljoen euro.

Karlsson groeide bij AZ uit tot een van de absolute smaakmakers van de Eredivisie. De buitenspeler, die bekendstond om zijn verfijnde traptechniek, kwam in 124 wedstrijden 46 keer tot scoren en leverde 33 assists af.

Bij Bologna werd Karlsson herenigd met Sam Beukema, die al eerder de gang naar la Rossa maakte. De centrale verdediger is onomstreden en nu al niet meer weg te denken uit de defensie bij de nummer acht van de Italiaanse competitie.