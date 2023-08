Jesper Karlsson definitief naar Bologna, voor opvallend lage transfersom

Woensdag, 23 augustus 2023 om 18:32 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:35

Jesper Karlsson verruilt AZ definitief voor Bologna. Dat maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. Naar verluidt ontvangen de Alkmaarders elf miljoen euro voor de 25-jarige aanvaller. Karlsson tekent een contract tot medio 2028 bij Bologna. De transfer zat er al even aan te komen: op dinsdag doken er al beelden op van Karlsson die bij zijn nieuwe club arriveerde voor de afronding van zijn transfer.

Bij Bologna wordt de Zweed herenigd met Sam Beukema, die eerder deze zomer voor negen miljoen euro vertrok naar de Italiaanse club. Karlsson komt op de derde plek te staan qua duurste uitgaande transfers van AZ deze zomer: zowel Tijjani Reijnders (voor negentien miljoen euro naar AC Milan) als Milos Kerkez (voor bijna achttien miljoen euro naar AFC Bournemouth) leverde de Alkmaarse club meer op. De transfersom voor Karlsson is opvallend laag te noemen. Transfermarkt schat zijn waarde bijvoorbeeld op achttien miljoen euro, en hij lag nog tot medio 2026 vast in het AFAS Stadion.

Karlsson speelde sinds de zomer van 2020 voor AZ, dat destijds een vaste transfersom van 2,6 miljoen euro betaalde aan IF Elfsborg. Dat bedrag kon middels bonussen nog oplopen tot 4,8 miljoen euro. De Zweedse club wist daarnaast een doorverkooppercentage van vijftien procent te bedingen. AZ maakt na drie jaar dus wel een flinke winst op Karlsson.

De behendige vleugelspeler, die ook in de belangstelling stond van Napoli, Fiorentina en Lazio, ontbrak in de competitiewedstrijden tegen Go Ahead Eagles (5-1 winst) en RKC Waalwijk (1-3 winst) wegens een hamstringblessure. Daardoor moest hij ook het terugduel met FC Santa Coloma (2-0 winst) in de voorronde van de Conference League aan zich voorbij laten gaan. De heenwedstrijd tegen de club uit Andorra (0-1 winst) blijkt dus de laatste wedstrijd te zijn geweest van Karlsson in het shirt van AZ.

Reactie Karlsson

“Ik heb drie hele goede jaren gehad bij AZ", laat de Zweed weten. "Ik wil graag iedereen bij de club bedanken voor hun hulp, steun en de mooie tijd. Van mijn teamgenoten door de jaren heen tot de staf en alle anderen in en om AZ. Daarnaast spreek ik graag mijn dankbaarheid uit naar de AZ-fans voor hun enorme en continue support. Nu verheug ik me op een nieuwe uitdaging, waarbij ik me door ga ontwikkelen in Italië en wederom ga proberen het beste in mezelf naar boven te halen. Ik zal AZ blijven volgen in de toekomst. Deze club blijft dan ook voor altijd speciaal voor mij.”