Pijnlijke statistiek van Pavlidis komt ter tafel bij Goedemorgen Eredivisie

AZ lijkt voorlopig even een pas op de plaats te moeten maken in de jacht op de tweede plek in de Eredivisie. De Alkmaarders verloren zaterdag van directe concurrent FC Twente (2-1) en kunnen zondag op acht punten achterstand komen van Feyenoord als de Rotterdammers winnen van NEC.

AZ had het grote delen van de wedstrijd moeilijk tegen FC Twente, zagen ze ook bij Goedemorgen Eredivisie. "Pavlidis had geen enkel balcontact in de zestien van FC Twente. Hoe groot is het probleem bij AZ eigenlijk?", snijdt Fresia Cousiño Arias het onderwerp aan.

"Vaak verkopen ze spelers en zorgt de opleiding voor de doorstroming", aldus Hans Kraay junior. "Ik denk dat ze dit seizoen nét te veel verkocht hebben. Beukema, Karlsson, Reijnders. Dat zijn geen koekenbakkers natuurlijk. Ik denk dat ze te weinig teruggehaald hebben."

Volgens Sjoerd Mossou, tevens tafelgast, zat dit er een keer aan te komen. "Als je naar de teams van AZ van de laatste tien jaar kijkt, kan het ook bijna niet anders. Als je ziet wat ze kwijt zijn geraakt en wat ze hebben teruggehaald. Het is eigenlijk al een wonder om elk jaar in de top vier te eindigen. Het kan ook een keer een zomer net iets moeilijker zijn."

Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Twente uitten de supporters van AZ hun onvrede over het spel middels witte zakdoekjes. De achterban schreeuwt al langer om het vertrek van trainer Pascal Jansen.

"De supporters zijn een beetje gewend geraakt aan het succes", gaat Mossou verder. "Als het dan een keer wat minder is kom je in 'opstand'. Maar het is natuurlijk ongelooflijk knap wat AZ doet. De fans vinden het voetbal niet aantrekkelijk genoeg. Dat mogen ze vinden. Maar ze staan gewoon in de top vier toch?"

Kraay junior heeft de AZ-fans ook zien zwaaien met zakdoekjes richting Jansen. "Dan ben je niet goed. Die man doet het toch fantastisch."

