Naam Stengs wordt ‘gefluisterd’ bij PSV mocht Gakpo alsnog vertrekken

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 15:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:43

PSV hoopt de bij Manchester United genoemde Cody Gakpo binnenboord te houden. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan komen volgens het Eindhovens Dagblad onder meer Calvin Stengs (OGC Nice) en Jesper Karlsson (AZ) in beeld als eventuele opvolgers. De regionale krant benadrukt wel dat Karlsson een 'peperdure optie' is voor PSV en dat Stengs meer een speler is voor op de rechterflank. Zijn naam wordt wel op meerdere plekken gefluisterd.

Volgens het Eindhovens Dagblad wil PSV de hoofdprijs ontvangen voor Gakpo, die in het Philips Stadion vastligt tot medio 2026. Eerder kwam al naar buiten dat de persoonlijke eisen van de linksbenige vleugelaanvaller geen probleem zijn voor Manchester United, dat naar verluidt circa zestig miljoen euro moet neerleggen voor Gakpo. PSV is op de hoogte van de Engelse interesse, maar wil wachten tot na het tweede duel met Rangers in de play-offs van de Champions League met eventuele onderhandelingen. Een transfer in de slotfase van de transferperiode behoort zeker tot de mogelijkheden.

Er zijn bij het Eindhovens Dagblad wel twijfels over het aantrekken van Karlsson, een van de topverdieners bij AZ. Er wordt zelfs gerept over het verbreken van het record wat betreft inkomende transfers. Dat record is nu in handen van Mateja Kezman, die ooit voor veertien miljoen euro naar Eindhoven werd gehaald. Wat Nice minimaal verlangt voor Stengs is nog niet bekend. Eerder werden Donyell Malen en Joshua Zirkzee al gelinkt aan een eventuele overstap richting PSV.

Voorlopig lijkt Manchester United niet de nieuwe werkgever te worden van Gakpo. Transferexpert Fabrizio Romano meldt vrijdag dat Antony nog steeds toptarget is, ondanks een door Ajax afgeslagen bod van tachtig miljoen euro. Op Old Trafford heerst het gevoel dat de Braziliaanse aanvaller nog steeds naar Manchester wil komen. Antony verscheen vrijdag wel op Sportpark De Toekomst, maar nam niet deel aan de training. Wel verscheen hij in het krachthonk van Ajax.