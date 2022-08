Ajax bereikt akkoord met Trabzonspor en presenteert Kaplan

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:27

Ahmetcan Kaplan vervolgt zijn loopbaan bij Ajax. De Amsterdamse club brengt vrijdag naar buiten dat er overeenstemming is bereikt met de negentienjarige verdediger en diens werkgever Trabzonspor. Het contract van de Turkse aanwinst gaat per direct in en loopt door tot de zomer van 2027. Kaplan speelt sinds zijn jeugdjaren voor de kampioen in de Turkse Süper Lig.

Ajax legde naar verluidt eerder deze week een bod neer van drie miljoen euro op Kaplan, terwijl Trabzonspor opteerde voor een bedrag tussen de zes en tien miljoen euro. Beide partijen hebben elkaar nu gevonden tijdens de onderhandelingen, al worden geen mededelingen gedaan over de transfersom. De Telegraaf repte donderdag over een som van tien miljoen euro. Kaplan stond recentelijk ook in de belangstelling van Arsenal, Spartak Moskou en Lille OSC. Ajax is echter zijn nieuwe werkgever.

Kaplan lijkt bij Ajax de beoogde opvolger te zijn van Perr Schuurs, die de landskampioen uit Amsterdam deze week inruilde voor Torino. De kersverse aanwinst uit Turkije ziet de Amsterdamse club naar verluidt als ideale springplank richting de Europese top. Kaplan, een Turks jeugdinternational, verlaat Trabzonspor met achttien wedstrijden achter zijn naam. Ajax trok eerder deze zomer teven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Francisco Conceição, Lorenzo Lucca en Jorge Sánchez al aan. Met de komst van Kaplan gaan de transferuitgaven richting de honderd miljoen euro.