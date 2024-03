Van ‘t Schip geeft Ajax-fans hoopvol nieuws over blessures Kaplan en Bergwijn

Steven Bergwijn kan dit weekend mogelijk zijn rentree maken bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Dat meldt trainer John van ‘t Schip via de website van zijn club. Een hamstringblessure hield de aanvaller de afgelopen weken aan de kant. Ook Ahmetcan Kaplan kan dit weekend mogelijk spelen.

“Als alles zo doorgaat, dan is hij (Bergwijn, red.) er zondag hopelijk bij”, aldus Van ‘t Schip. “Maar hij kan sowieso geen negentig minuten spelen. De kans is wel klein dat Steven Berghuis erbij is tegen Sparta.” Berghuis was herstellende van een knieblessure, toen woensdag werd gemeld dat hij ook door zijn rug was gegaan, waardoor hij er tegen Aston Villa (4-0 nederlaag) ook niet bij was.

Voor Ajax was het donderdag in Birmingham in alle opzichten een pijnlijke avond. Buiten de 4-0 nederlaag, zag Van ‘t Schip ook drie van zijn verdedigers met blessures uitvallen. Kaplan, Josip Sutalo en Devyne Rensch moesten allen de strijd voortijdig staken.

Ook over Kaplan is Van ‘t Schip hoopvol richting de wedstrijd van dit weekend tegen Sparta. “Wat ik van de dokter begreep gaat het nu redelijk met hem. Er is een kans dat hij er zondag bij is", aldus de hoofdtrainer van Ajax.

Kaplan kreeg vrijdag nog meer goed nieuws. Hij werd namelijk voor het eerst door bondscoach Vincenzo Montella opgeroepen voor de Turkse nationale ploeg. Of Kaplan fit genoeg is om daar te kunnen debuteren, is nog onduidelijk.

Van ‘t Schip ziet dat zijn ploeg het na een midweekse Europese wedstrijd vaak moeilijk heeft in de Eredivisie en zet de boel op scherp. “Dat mag geen excuus zijn en we moeten er zondag gewoon weer staan tegen Sparta. Het is belangrijk om drie punten te halen om te zorgen dat we die vijfde plek weten vast te houden."

De situatie van Sutalo en Rensch is momenteel nog onduidelijk en het is dan ook onbekend of zij van de partij zullen zijn tegen Sparta. Ajax staat vijfde in de Eredivisie, maar wordt in de nek gehegen door NEC, dat slechts één punt minder heeft dan de Amsterdammers.

