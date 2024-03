Onbegrip voor keuze Van 't Schip bij Ajax: 'Stel die jongen dan niet op man!'

Willem van Hanegem is van mening dat de supporters van Ajax hun spelers te snel op het schild heffen. Dat zegt de Kromme vrijdag in de AD Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Van Hanegem merkte de afgelopen weken dat Ajax-fans wel heel positief waren over verdediger Ahmetcan Kaplan, terwijl hij donderdagavond zag dat Sivert Mannsverk tegen Aston Villa (4-0 nederlaag) aan de druk ten onder ging.

“Ik had zelf wel gehoopt dat er iets zou gaan gebeuren”, begint Van Hanegem over Kaplan. “Maar ik dacht niet gelijk: dat is er één! Als je dan ziet hoe ze allemaal in hun vel zitten daar, kan het niet dat ze ineens ongelooflijk goed gaan voetballen met z’n allen.”

Volgens de voormalig middenvelder van Feyenoord creëren niet alleen de supporters van Ajax een ‘hype’ rondom spelers van de Amsterdamse club. “Veel mensen op televisie roepen het ook direct als het één wedstrijd wel aardig is”, stelt Van Hanegem. “Dan willen ze dat direct uiten om te laten zien dat ze ook nog steeds voor die club zijn. Daar erger ik me wel aan.”

Van Hanegem is ook kritisch op Ajax-trainer John van ’t Schip, die er de laatste weken voor kiest om Mannsverk een kans te geven. “Er zit nu een speler bij die pilletjes neemt om rustig te worden en hij wordt er nu weer uitgestuurd... Stel die jongen dan niet op man! Dat is niet goed voor de club, maar ook niet voor die jongen.” Mannsverk ontving in Birmingham na 66 minuten zijn tweede gele kaart, waarna hij vroegtijdig mocht douchen.

Verder is Van Hanegem nog altijd niet onder de indruk van doelman Diant Ramaj, die hij zeer wild vindt. “Weet je waar hij wel goed in is? In IJshockey! Hij zit telkens met zijn benen in een spagaat en duikt zomaar overal heen. Wij hebben ook een keeper (Justin Bijlow, red.), die daardoor af en toe geblesseerd raakt.”

Wel denkt Van Hanegem dat Ramaj van Bijlow kan leren. “Die is ook een stuk rustiger geworden. Dat is nu een geweldige keeper, net als die jongen die er nu in staat. Ramaj is nu echt nog een spring-in-t-veld.”

Wanneer Van Hanegem de vraag krijgt met wie hij zou doorgaan bij Ajax, stemt vooral de naam van Jorrel Hato hem positief. “Ja, natuurlijk!” Ook over Brian Brobbey is hij te spreken, al heeft hij medelijden met de jonge spits. “Ik begrijp niet dat ze met vijf man achterop spelen. Ga gewoon weer voetballen man."

