‘Ik zou het een eer vinden om over vijf jaar nog bij Ajax te spelen’

Ahmetcan Kaplan zou het een eer vinden om over vijf jaar nog bij Ajax te spelen, zo heeft de centrale verdediger gezegd in een interview met Ajax Life. Ook onthult hij zijn droomclub.

In de zomer van 2022 kwam Kaplan voor iets minder dan tien miljoen euro over van Trabzonspor. Sinds zijn komst kampte de centrale verdediger met veelvuldig blessureleed. Hij maakte zijn basisdebuut tegen FC Utrecht (2-0).

Sindsdien is hij niet meer uit de basiself van John van ‘t Schip weg te denken. De 21-jarige linkspoot stond sinds zijn basisdebuut telkens aan de aftrap en maakte een goede indruk.

Zijn prestaties werden ook opgemerkt door Vincenzo Montella, de bondscoach van Turkije. Hij riep Kaplan op voor de aankomende oefenduels met Hongarije en Oostenrijk.

In het interview met het magazine beantwoordt Kaplan de vraag waar hij zichzelf over vijf jaar ziet staan. “Ik zou het een eer vinden om tegen die tijd nog bij Ajax te spelen.”

“Logischerwijs wil ik wel ooit nog een stap maken”, vervolgt de Turkse mandekker. “Ik hoop ooit in Spanje te spelen, bij Real Madrid. Maar nu focus ik me volledig op Ajax.”

Ook gaat Kaplan in op het leven in Amsterdam. “Ik woon dicht bij het Vondelpark. Daar kan ik rust vinden in de grote stad. Ik vind het fijn om daar te relaxen na een intensieve training.”



