Directie United schakelt door na afketsen De Jong-deal en reist af naar Madrid

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 16:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:32

Manchester United heeft zijn oog laten vallen op Casemiro. Dat meldt Marca dinsdagmiddag. Volgens de Spaanse krant hebben the Mancunians nog geen bod uitgebracht op de dertigjarige middenvelder van Real Madrid, die nog over een contract tot medio 2025 beschikt. Man United kende onder manager Erik ten Hag een rampzalige start van het nieuwe Premier League-seizoen en is hierdoor naarstig op zoek naar versterkingen.

Ten Hag had zich hoogstwaarschijnlijk een andere start bij Manchester United voorgesteld. De 52-jarige oefenmeester ging tijdens de eerste twee Premier League-duels van het seizoen onderuit tegen respectievelijk Brighton & Hove Albion (0-2) en Brentford (4-0), waardoor United momenteel op de twintigste plaats in de Premier League bivakkeert. Ten Hag aasde lange tijd op de komst van Frenkie de Jong, maar de complexiteit rond deze transfer heeft ertoe geleid dat United op zoek is gegaan naar alternatieven, en één daarvan is Casemiro.

Ten Hag hoopt zijn selectie in de komende twee weken nog te versterken met twee middenvelders en een spits. United heeft volgens Engelse media al een akkoord bereikt met Juventus over een transfersom voor Adrien Rabiot. Casemiro moet volgens Marca de volgende speler zijn die de middenlinie van the Red Devils komt versterken. Verschillende directieleden van United zijn naar verluidt naar Madrid afgereisd om over een deal te onderhandelen. De Braziliaans international is bij Real echter nog altijd een bepalende speler voor trainer Carlo Ancelotti en bovendien beschikt Casemiro over een contract tot medio 2025, waardoor Real een stevige onderhandelingspositie heeft.

De Koninklijke nam deze zomer Aurélien Tchouameni voor tachtig miljoen euro over van AS Monaco. Het Franse toptalent vormde zondagavond samen met zijn landgenoot Eduardo Camavinga en Toni Kroos het middenveld van Real tegen Almería (1-2 winst). Casemiro moest net als Luka Modric genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl Ancelotti ook nog de beschikking heeft over de middenvelders Federico Valverde en Dani Ceballos.