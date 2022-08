Ajax reserveert tien miljoen euro voor de Turkse opvolger van Perr Schuurs

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 16:28 • Guy Habets • Laatste update: 16:40

Ajax ziet in Ahmetcan Kaplan de ideale opvolger van Perr Schuurs. Dat schrijft De Telegraaf. Schuurs staat op het punt om zijn loopbaan te vervolgen in de Italiaanse Serie A en de negentienjarige Kaplan van Trabzonspor moet naar de Johan Cruijff Arena komen om zijn plek in de Amsterdamse selectie over te nemen, zo valt er te lezen.

De regerend landskampioen scout Kaplan al een tijdje en intensiveerde die scouting sinds april van dit jaar. De jeugdinternational van Turkije heeft op hoofdlijnen zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax over een vijfjarig contract. De onderhandelingen met Trabzonspor zouden op dit moment in volle gang zijn en uiteindelijk zal de transfersom, zo verwacht De Telegraaf, ongeveer tien miljoen euro gaan bedragen. Alles komt echter pas rond als Schuurs definitief vertrekt bij Ajax.

Dat lijkt te gaan gebeuren, want Torino heeft zich met een bod van negen miljoen euro plus drie miljoen aan bonussen opnieuw gemeld bij Ajax. De Amsterdammers lijken ditmaal wel mee te willen werken aan een vertrek van Schuurs, aangezien met Kaplan dus al een opvolger klaarstaat. Naast Torino hopen ook Bologna en een onbekende andere Italiaanse club op de handtekening van de Limburgse verdediger.

Kaplan is een linksbenige verdediger die in september 2021 debuteerde in de hoofdmacht van Trabzonspor. Sinds dat moment kwam hij tot dertien wedstrijden voor de regerend kampioen van Turkije, waarvan negen als basisspeler. De meeste indruk maakte de centrale verdediger op diverse Europese jeugdtoernooien, waar scouts van Ajax ook bij aanwezig waren. Daar raakten ze overtuigd van de kwaliteiten van de talentvolle Kaplan, die op de website van Transfermarkt een waarde van 2,8 miljoen vertegenwoordigt.