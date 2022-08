‘Ten Hag en Manchester United identificeren alternatief voor Frenkie de Jong’

Maandag, 8 augustus 2022 om 12:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:09

Adrien Rabiot staat mogelijk voor een transfer naar Manchester United. Volgens The Athletic wordt de Fransman gezien als alternatief voor Frenkie de Jong. Omdat de mogelijke transfer van de Nederlander nogal wat voeten in de aarde heeft, onderzoekt Manchester United alvast de mogelijkheden om Rabiot binnen te halen.

De 27-jarige Frans international staat op het lijstje bij United, omdat de mogelijke transfer van Frenkie de Jong naar Old Trafford al langere tijd duurt. The Mancunians moeten eerst bepalen of ze Rabiot gaan aantrekken ondanks de interesse in De Jong, of dat ze eerst het definitieve antwoord van de Nederlands international nog even afwachten. Het risico bestaat dan dat Rabiot eieren voor zijn geld kiest en Manchester United afzegt. Rabiot heeft bij Juventus nog een contract tot medio 2023.

The Manchester Evening News gaat een stap verder dan de Engelse collega's van The Athletic en meldt dat er al een akkoord is gesloten tussen beide clubs. Volgens dat medium staat die overeenstemming los van een eventuele transfer van De Jong. Wel moet Manchester United nog met een eventueel persoonlijk akkoord komen met de voormalig speler van Paris Saint-Germain.

De saga over de toekomst van De Jong duurt ondertussen al maanden. In juli berichtte The Athletic dat Man United en Barcelona tot een akkoord kwamen over een bedrag van ongeveer 85 miljoen euro. De transfer ligt echter gecompliceerd. Zo zou De Jong nog miljoenen aan salaris tegeoed hebben van Barcelona en zou de ex-Ajacied het liefst in Catalonië willen blijven. Zondag liet Barcelona-voorzitter Joan Laporta ook nog weten dat hij De Jong in het Camp Nou wil houden.

Rabiot brak door bij Paris Saint-Germain nadat hij daar de jeugdopleiding doorliep. Na 227 wedstrijden trok de centrale middenvelder transfervrij naar Juventus. Onder drie verschillende trainers kwam Rabiot tot nu toe tot 129 wedstrijden. Erik ten Hag en Manchester United beleefden zondag een valse start. Brighton & Hove Albion bleek op Old Trafford met 1-2 te sterk.