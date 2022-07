Manchester City kijkt rond in Frankrijk na vertrekwens van Bernardo Silva

Donderdag, 28 juli 2022 om 07:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:10

Lucas Paquetá is op de radar verschenen van Manchester City. Dat schrijft L’Équipe. De 24-jarige middenvelder van Olympique Lyon geldt mogelijk als opvolger van Bernardo Silva, die andermaal zijn vertrekwens heeft uitgesproken.

Silva beschikt nog over een contract tot medio 2025 bij City. De Portugees international wilde afgelopen zomer eigenlijk al vertrekken bij the Citizens. Manager Josep Guardiola wist hem destijds echter te overtuigen van een langer verblijf in het Etihad Stadium, waarna Silva uitgroeide tot een van de sterkhouders van City, dat op de laatste speeldag van de Premier League ten koste van Liverpool de landstitel greep.

Silva wil de deur bij City deze zomer naar verluidt alsnog achter zich dichttrekken. De afgelopen weken werd de middenvelder nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar zijn komst bleek voor de Catalanen lange tijd onhaalbaar. City lijkt alleen bereid om hem voor de absolute hoofdprijs te verkopen. Desondanks kijken de Engelsen volgens L’Équipe wel naar een mogelijke vervanger. Hierbij zou men hun oog hebben laten vallen op Paquetá. De Braziliaan staat open voor een vertrek nadat hij eerder deze zomer zijn contract bij les Gones weigerde zijn tot medio 2025 lopende verbintenis te verlengen.

Manchester City en Tottenham zijn momenteel de meest waarschijnlijke nieuwe bestemmingen voor Paquetá, die in totaal 17 doelpunten in 64 Ligue 1-duels maakte sinds hij in 2020 van AC Milan naar Lyon kwam. Een transfer hangt echter af van een mogelijk vertrek van Silva bij City, terwijl the Spurs ook eerst Tanguy Ndombele of Giovani Lo Celso moeten verkopen om ruimte te maken voor de komst van Paquetá. Tottenham deed in januari al een bod van veertig miljoen euro op de 24-jarige middenvelder, maar zag dat afgeslagen worden, aangezien Lyon Bruno Guimarães tijdens de winterse transferwindow al voor vijftig miljoen euro aan Newcastle United had verkocht.