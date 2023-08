City geeft met nieuw contractaanbod duidelijk signaal af aan Europese topclubs

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 09:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:01

Manchester City voegt de daad bij het woord en heeft Bernardo Silva een nieuwe contractaanbieding gedaan, zo meldt Fabrizio Romano. De 28-jarige aanvallende middenvelder annex aanvaller kan rekenen op interesse van FC Barcelona en Paris Saint-Germain, echter hebben the Citizens beide clubs formeel laten weten dat de Portugees momenteel niet te koop is. City is ervan overtuigd dat Silva uiteindelijk kiest voor een langer verblijf door zijn toekomst aan de Engelsen te verbinden.

Volgens Romano zou Manchester City Barcelona en PSG in duidelijke taal hebben laten weten dat Silva momenteel niet te koop is. De creatieveling beschikt in het Etihad Stadium nog over een contract tot medio 2025. Door hem een nieuw contract te laten tekenen, wil de clubleiding van City voorkomen dat Silva aan het einde van het komende seizoen voor een relatief lage transfersom alsnog kan vertrekken.

Mundo Deportivo wist zaterdagmiddag nog te melden dat Barça Silva ziet als vervanger van de zo goed als zeker naar PSG vertrekkende Ousmane Dembélé. De Spaanse sportkrant schrijft dat de 82-voudig Portugees international zelf ook openstaat voor een transfer naar Barcelona. De Catalanen zouden er vertrouwen in hebben dat er onder druk van Silva en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes toch een overeenkomst gesloten gaat worden.

Josep Guardiola liet eerder in de media ontvallen dat City alleen overweegt om spelers te verkopen als ze geschikt biedingen ontvangen. Vorige maand schreef Foot Mercato dat Paris Saint-Germain bereid was om Marco Verratti en Gianluigi Donnarumma in te zetten bij een ruildeal voor Silva, maar de regerend landskampioen van Engeland heeft dat aanbod naar verluidt ook naast zich neergelegd.