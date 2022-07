Cristiano Ronaldo vliegt momenteel naar Engeland voor gesprek met Ten Hag

Cristiano Ronaldo is op dit moment onderweg naar Engeland om met Manchester United te spreken over zijn toekomst, zo meldt het goed geïnformeerde The Athletic. De 37-jarige superster wordt maandagavond nog in Manchester verwacht, nadat hij zijn club op afstand al liet weten te willen vertrekken. Het standpunt van de Engelse grootmacht is onveranderd: Ronaldo mag niet weg.

Ronaldo miste de volledige Aziatische annex Australische voorbereidingstour die Manchester United afgelopen weken afwerkte. De Portugees maakt zich op om de komende dagen face-to-face te spreken met Erik ten Hag, die voor het seizoen 2022/23 nog altijd rekent op diens diensten. Het is nog onduidelijk of Ronaldo dinsdag ook al zal meetrainen met de selectie. Dat zou voor het eerst zijn sinds mei. De aanvaller ligt nog één jaar vast.

Al de gehele voorbereiding is Ronaldo afwezig, officieel 'om persoonlijke/familiaire redenen'. The Athletic herhaalt in zijn berichtgeving dat de topschutter intern heeft aangegeven te willen vertrekken, om zo zijn droom van een zesde Champions League-winst na te jagen. Manchester United is na de zesde plaats van afgelopen seizoen veroordeeld tot het spelen in de Europa League.

Ronaldo's terugkeer wordt op Old Trafford als een positief teken beschouwd. Bronnen rond de zaak suggereren volgens The Athletic dat het steeds waarschijnlijker wordt dat Ronaldo bij United blijft, maar er is nog steeds geen duidelijkheid over de situatie. De spelers van United kregen maandag vrij nadat ze waren geland vanuit Australië. Dinsdag komt de selectie in Manchester bijeen voor de training voorafgaand aan de laatste twee wedstrijden van het voorseizoen (tegen Atlético Madrid en Rayo Vallecano).