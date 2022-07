‘Met deze ploeg gaat Barcelona LaLiga winnen, dat kan ik wel zeggen’

Zondag, 17 juli 2022 om 23:30 • Wessel Antes • Laatste update: 23:36

Hristo Stoichkov denkt dat Barcelona met de aankoop van Robert Lewandowski een belangrijke zet heeft gedaan in de Spaanse titelstrijd. Het Barça-icoon denkt dat Lewandowski het ontbrekende puzzelstukje was in het elftal van Xavi. Een scorende spits is precies wat de club nodigt heeft, zegt Stoichkov in gesprek met het Spaanse El Mundo Deportivo.

“Ik ben heel blij met deze transfer. Lewandowski is een geweldige spits. Hij heeft heel veel eigenschappen, verschillende eigenschappen. Daarnaast werkt hij er ontzettend hard voor. Barça miste een doelpuntenmaker. Die hadden ze nodig en nu hebben ze er een”, aldus Stoichkov. Lewandowski maakte in het afgelopen seizoen 48 goals in alle competities voor Bayern München. Bij Barcelona waren Memphis Depay en Pierre-Emerick Aubameyang gezamenlijk topscorer met beiden slechts dertien goals.

Barcelona is al sinds 2019 geen landskampioen meer geworden in Spanje, maar volgens Stoichkov gaat Lewandowski daar verandering in brengen. “Met deze ploeg gaat Barcelona LaLiga winnen. Dat kan ik nu wel zeggen.” De Bulgaar won zelf vijf keer de landstitel met Barça. In 255 officiële wedstrijden voor de Catalaanse club maakte hij 117 doelpunten. Daarnaast gaf hij 27 assists. Stoichkov heeft dus vertrouwen in de komende jaren onder Xavi.

Lewandowski speelde in totaal acht jaar voor Bayern, dat rond de 50 miljoen euro ontvangt voor zijn vertrek. In 375 wedstrijden wist de Pool 344 keer te scoren. Hoewel het de afgelopen maanden niet goed ging tussen Lewandowski en de Beierse club, kijkt de spits terug op een mooie tijd. "Het zijn acht prachtige jaren geweest. Ik hoop dat we met een beetje afstand kunnen vergeten wat er de afgelopen weken gebeurd is. Er zijn onnodige dingen voorgevallen, aan beide kanten. Een hoop valse geruchten. Het belangrijkste is wat we samen bereikt hebben: de titels, de overwinningen. Daarom wil ik ook de fans bedanken. Zelfs in de laatste week, toen er een hoop gedoe was, bleven ze achter me staan. Ik realiseer me dat ze mijn beslissing begrepen."