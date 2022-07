Schreuder laat Ihattaren thuis voor trainingskamp in Oostenrijk

Zondag, 17 juli 2022 om 19:38 • Tom Rofekamp

Ajax heeft de selectie bekendgemaakt voor het trainingskamp in Oostenrijk. Mohamed Ihattaren is niet fit genoeg bevonden en behoort daarom net als Maarten Stekelenburg en Amourricho van Axel Dongen niet tot de 29-koppige groep. Nieuwe aanwinsten Owen Wijndal en Steven Bergwijn reizen wel af naar Bramberg am Wildkogel. Ook Antony behoort na lang blessureleed weer tot de selectie.

Ihattaren maakte tijdens de eerste twee wedstrijden van de voorbereiding tegen SV Meppen (3-0 winst) en SC Paderborn 07 (2-5 verlies, Ihattaren maakte beide Amsterdamse goals) een prima indruk, maar behoorde de afgelopen twee duels niet tot de selectie van Schreuder. Ajax communiceert nu op de officiële clubkanalen dat de twintigjarige middenvelder niet fit is. Stekelenburg moest begin deze maand het trainingskamp in De Lutte al vroegtijdig staken, terwijl Van Dongen afgelopen vrijdag uitviel in het oefenduel tegen KAS Eupen (1-1).

Daartegenover staat de terugkeer van Antony. De Braziliaan raakte eind maart al uit de roulatie vanwege een enkelblessure en werkte sindsdien aan zijn terugkeer. Die lijkt nu met rasse schreden te naderen. Bij de afwezigheid van Antony stond Steven Berghuis tegen Eupen noodgedwongen op rechtsbuiten, die echter niet wist te imponeren. Nu de rentree van Antony aanstaande is, worden de opties voor Schreuder weer wat ruimer. Bovendien lijkt de komst van Francisco Conceição aanstaande, die op termijn als opvolger van Antony wordt gezien.

Ajax speelt dinsdag de eerste oefenwedstrijd van het trainingskamp tegen Red Bull Salzburg, de regerend landskampioen van Oostenrijk. Zaterdag sluiten de Amsterdammers de oefentrip af met een duel tegen Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. Eenmaal terug in Amsterdam speelt Ajax nog een benefietwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk op 26 juli, voordat de selectie van Schreuder het op 30 juli opneemt tegen PSV voor de Johan Cruijff Schaal.

De volledige selectie van Ajax voor het trainingskamp in Oostenrijk:

Pasveer, Gorter, Kremers, De Graaff, Tagliafico, Magallán, Schuurs, Blind, Timber, Rensch, Klaiber, Pierie, Wijndal, Regeer, Álvarez, Klaassen, Taylor, Kudus, Tadic, Berghuis, Antony, Daramy, Bergwijn, Ünüvar, Hansen, Hylnsson, Baas, Fitz-Jim, Rasmussen