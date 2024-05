Kudus brengt spanning in titelstrijd terug met weergaloze omhaal tegen City

Mohammed Kudus heeft de titelstrijd in Engeland vlak voor rust weer spannend gemaakt. De voormalig Ajacied kreeg de bal uit een corner voor zijn voeten, wipte hem op en maakte vervolgens met een geweldige omhaal de aansluitingstreffer.

???????????????????? ?? Kudus wipt de bal op en ramt 'm met een omhaal binnen ?? ??????? ??????? ? ?? Schakelprogramma ?? Viaplay én Viaplay TV #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 19, 2024

Manchester City kwam al vroeg op voorsprong in het kampioensduel in het Etihad Stadium. Phil Foden opende de score op prachtige wijze en verdubbelde even later zelfs de marge. Voor rust deed West Ham United dus via Kudus iets terug.



