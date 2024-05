Ricky van Wolfswinkel krijgt direct na vraag verslaggeefster ESPN brok in keel

Ricky van Wolfswinkel kijkt in een emotioneel gesprek vol trots terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. In de laatste speelronde wist FC Twente dankzij een 1-2 overwinning op PEC Zwolle een ticket naar de derde voorronde van de Champions League te bemachtigen. De spits van de Tukkers maakte het beslissende doelpunt en vierde dat met tranen.

Na afloop van de wedstrijd gaat Van Wolfswinkel uitgeput op het veld liggen en besluit verslaggeefster Sanne van Dongen zijn houding te spiegelen voor de camera van ESPN. “Dit is heerlijk, echt heerlijk”, benadrukt de spits van Twente.

“Wat we allemaal hebben opgebouwd in deze drie jaar komt nu samen. Niks is makkelijk geweest in die tijd. Het was gewoon keihard werken, keihard knokken. Het is niet altijd goed, maar we staan er altijd voor elkaar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ricky van Wolfswinkel viert zijn treffer in tranen.

Van Wolfswinkel was erg belangrijk voor Twente, want in de tachtigste speelminuut benutte hij de strafschop die zijn team aan een plek in de derde voorronde van de Champions League hielp. Hij vierde het doelpunt met zijn partner en huilende zoon.

“Voor mij was het een heel speciaal moment vandaag, moet ik zeggen”, geeft de aanvaller aan terwijl hij een brok in zijn keel krijgt. “Belangrijke mensen waren hier aanwezig voor mij. En daar wil ik het graag bij houden.”

“Het komt vandaag allemaal gewoon heel mooi samen. Ik zit ook te kijken naar Bram van Polen, die volgens mij een geweldige middag heeft. Iedereen blij. We hebben er zo lang voor gestreden en we kwamen van heel ver.”

“Dit is gewoon een bekroning voor Twente. We kijken uit naar het Champions League-voetbal. We zijn trots dat we Europees voetbal hebben gehaald. Of we klaar zijn voor de Champions League weet je nooit. Misschien zijn het maar twee wedstrijden, maar we moeten er volop van genieten”, aldus Van Wolfswinkel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties