NEC-smaakmaker Tjaronn Chery is al medisch gekeurd bij nieuwe club

De tweede termijn van Tjaronn Chery in de Eredivisie blijft zo goed als zeker beperkt tot een half seizoen. Volgens Voetbal International is de Surinamer namelijk hard op weg naar Royal Antwerp, waar hij al medisch gekeurd is.

De interesse van de Belgen in de 35-jarige Chery was al enige tijd bekend. Door zijn aanstaande transfervrije status is de aanvallende middenvelder gratis op te pikken door de club van Marc Overmars en vertrekkend trainer Mark van Bommel.

Chery komt sinds januari van dit jaar uit voor NEC. De voormalig speler van onder meer FC Groningen en ADO Den Haag wilde in Nederland terugkeren vanwege de gezondheid van zijn zoontje, waarna zijn Israëlische werkgever Maccabi Haifa instemde met een verhuurperiode.

De keuze viel op NEC, waar Chery in een half seizoen de nodige indruk achter heeft gelaten. In zeventien wedstrijden namens de Nijmegenaren was hij goed voor zes doelpunten en vier assists.

Bij NEC zullen ze dan ook balen van het aanstaande vertrek van Chery. De nummer zes van de Eredivisie deed zijn smaakmaker een nieuwe aanbieding, maar Chery laat deze naar alle waarschijnlijkheid links liggen.

Zondagmiddag etaleerde hij zijn klasse nog maar eens. In het uitduel met Almere City (1-4) was Chery de grote man: hij scoorde één keer en was tweemaal aangever op een doelpunt.

In principe heeft de middenvelder zijn laatste wedstrijd voor NEC nog niet gespeeld. De ploeg van Rogier Meijer neemt het in de play-offs om Europees voetbal komende week op tegen Go Ahead Eagles.

