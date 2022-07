‘Lisandro Martínez geeft met uitgesproken voorkeur ruk aan transfercarrousel’

Donderdag, 7 juli 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:05

Lisandro Martínez verhuist deze zomer het liefst naar Manchester United, zo meldt het Argentijnse TyC Sports. De 24-jarige centrumverdediger van Ajax staat óók in de concrete belangstelling van Arsenal, maar heeft een lichte voorkeur voor een hereniging met Erik ten Hag op Old Trafford. Fabrizio Romano voegt donderdagavond laat toe dat Manchester United absoluut terugkomt bij Ajax voor Martínez.

The Mancunians zijn momenteel met Arsenal verwikkeld in een biedingenoorlog, waarvan de Amsterdammers lijken te gaan profiteren. Ajax zet in op een transfersom van minimaal vijftig miljoen euro, een bedrag dat door beide grootmachten uit de Premier League al werd benaderd. De Telegraaf maakte zaterdag melding van een bod vanuit Engeland ter waarde van 41 miljoen euro plus 4 miljoen euro aan mogelijke bonussen. Arsenal bood volgens het dagblad het laatst een vaste som van 35 miljoen euro, met 5 miljoen euro aan variabelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ajax ontvangt bod van 50 miljoen euro op Lisandro Martínez

Kort na het nieuws vanuit Argentinië maakte De Telegraaf melding van een bod van 50 miljoen euro. Lees artikel

Onduidelijk is of Arsenal daarna nog een verhoogd bod heeft neergelegd in Amsterdam. The Athletic verzekerde een dag na het Nederlands dagblad dat the Gunners deze week in ieder geval opnieuw met Ajax om tafel zouden zitten. Arsenal is op voorhand niet kansloos, omdat Martínez volgens TyC Sports ook openstaat voor een transfer naar de Londense topclub. Alleen in het geval dat Manchester United een matchend aanbod doet, wil de Argentijn naar het noorden van Engeland.

Het gaat Martínez niet zozeer om de club, als wel om de coach die actief is op Old Trafford. De mandekker bouwde de afgelopen drie jaar een uitstekende relatie op met Ten Hag, die hem na een moeizaam begin tot onbetwiste basisspeler van Ajax kroonde. Martínez acht zichzelf na 118 wedstrijden voor de Amsterdammers rijp voor een stap naar de Europese top. Volgens De Telegraaf zal Martínez zelfs 'met de vuist op tafel slaan' als aanbiedingen rond de vijftig miljoen euro worden afgewezen.